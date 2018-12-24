İlk kez ev sahibi olanlar için geliştirilen ‘konut hesabında’ devlet katkısı 25 bin liraya çıkıyor

Hükümet nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu kentlerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olmalarını karşılamak için adeta seferberlik ilan etti. Hükümetin ilk kez ev sahibi olmak için yaşama geçirdiği konut hesabı binlerce kişinin yüzünü güldürürken, konut hesabı ile mortgage birbirini destekleyen bir sisteme dönüştürülüyor. Devlet katkısı da 25 bin liraya çıkıyor.

Konut hesabı uygulamasına yaklaşık 15 bin kişi katılırken biriken para 105 milyon liraya yaklaştı. Devlet ilk kez ev alacaklara azami miktarda yatırmaları durumunda yaklaşık 300 milyon lira destek sağlayacak. Konut hesabından ilk ödeme de 2019'da yapılacak. Konut hesabının daha etkin hale dönüşmesi için yapılan değişiklikle sistem Hazine Bakanlığı'nca yürütülecek. Konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin lira çıkarılarak ilk kez ev alacaklara konut desteği artıyor. Konut sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan konut hesabı iki yıl önce yürürlüğe girmişti.

BAŞVURU SÜRESİ 6 AY

2018 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak belirlendiği için 2019 yılı için azami devlet katkısı tutarı yaklaşık 25 bin lira olarak uygulanacak. Bu hesaptan yararlanmak isteyenlerin konutu aldıktan sonra 6 ay içinde bankaya başvurması gerekiyor. Devlet katkısından yararlanabilmek için satın alınan ev dışında Nisan 2015'ten itibaren devlet katkısına konu olacak başka konut almamış olmak gerekiyor.

Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kayboluyor. Bir kişi yalnızca bir tane konut hesabı açtırabiliyor. Konut hesabı açanların en az üç yıl birikim yapması gerekiyor. Devlet katkısının tamamının alınabilmesi için beş yıllık tasarruf gerekiyor. Mevcut düzenlemeye göre tasarruf süresi 36-47 ay olanlara devlet katkısının yüzde 15'i (16 bin 313 lira), 48-59 ay arasında olanlara yüzde 18'i (17 bin 568 lira), 60 ay ve üzeri olanlara ise devlet katkısının yüzde 25'i (20 bin lira) veriliyor.

EN AZ 313 LİRA YATIRILIYOR

Konut hesabı açanların bankaya ayda en az 313 ile 3 bin lira arasında yatırması gerekiyor. Üç aylık dönemler halinde de para yatırılabiliyor. Bu durumda konut hesabına üç ayda bir 941 lira ile 9 bin 411 lira arasında değişen tutarlarda para yatırılacak.

DAR GELİRLİ VATANDAŞA ÖNCELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar bu yıl dar gelir gruplarına yoğunlaşacak. Nüfus artışı dikkate alınarak İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde dar gelirli kesimin ev sahibi olması sağlanacak. Geliri düşük kesime uzun vadeli taksitlerle satılan konutların kiralık olanları da yaygınlaştırılacak.

KONUT HESABI VE MORTGAGE

Konut Hesabı Sistemi ve konut kredisi (mortgage) arasında ilişki kurularak ev sahibi olmak isteyenlere avantajlar sağlanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ve bankalar arasında imzalanacak sözleşmelerde daha düşük faiz oranıyla konut kredisi kullanılabilecek.

(Sabah)