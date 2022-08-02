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Ekonomi

Hükümet düğmeye bastı! Kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacak.' dedi.

2 Ağustos 2022 Salı 11:17 - Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konut fiyatları ve kiralarda suni bir artış olduğunu belirten Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile şikayetlerin takip edildiğini vurguladı.

Bakan Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin gerilemeye başladığını kaydederek, "Maliyetlerin azalması, yapacağımız hamleler ve gerçekleştireceğimiz projelerle kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacak." dedi.

Vatandaşı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacaklarını vurgulayan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Kira
  • Konut

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