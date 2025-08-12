İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7125
  • EURO
    47,3599
  • ALTIN
    4388.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hükümetin memur ve emeklilere zam teklifi için saat verildi
Ekonomi

Hükümetin memur ve emeklilere zam teklifi için saat verildi

Kamuda yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet ilk teklifini bugün verecek. Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Hükümet memur ve emeklilere zam teklifini saat 14.00'te açıklayacak.' dedi.

IHA12 Ağustos 2025 Salı 10:01 - Güncelleme:
Hükümetin memur ve emeklilere zam teklifi için saat verildi
ABONE OL

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz'da başladı. Toplam 11 Hizmet kollunda sendikaların tekliflerinin ön müzakerelerinin tamamlandı. Komisyon raporlarının müzakere edilme toplantıları ise 11 Ağustos itibarıyla sona erdi.

Süreç çerçevesinde kamu işveren heyetinin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk teklifini bugün 14.00'te vereceği açıklandı. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Heyeti'nin bugün saat 14.00'te teklif vereceği dile getirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.