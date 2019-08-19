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Hükümetin memur zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi!

Hükümetin memur zam teklifi ne kadar? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konuların başında geliyor. Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi araştırmaları yoğun olarak yapılıyor. Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri ise tüm hızıyla devam ediyor. Hükümetin memur zam teklifi son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini iletti. Yeni zam teklifinin iletilmesinin hemen ardından vatandaşlar Hükümetin memur zam teklifi ne kadar?  sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Hükümetin memur zam teklifi son dakika gelişmelerini sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 
 
HÜKÜMETİN MEMUR ZAM TEKLİFİ NE KADAR? 
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi iletildi. Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.
 

 
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.
 
Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
 
Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.

 
İLK TEKLİF YÜZDE 3,5+3'TÜ
Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.
 
2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

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