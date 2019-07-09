Hükümetin kamu işçisi için teklif ettiği 2019 yılı zam oranı belli oldu
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
Açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Atalay, ''Hükümet 2019 için yüzde 5+4 zam teklif etti.'' dedi.
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