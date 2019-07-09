Hükümetin kamu işçisi için teklif ettiği 2019 yılı zam oranı belli oldu Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.