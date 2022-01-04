HÜRKUŞ'tan müthiş haber! Bir ilk gerçekleşecek

Dünya Gazetesi 4 Ocak 2022 Salı 10:23 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 10:24

Savunma ve havacılıkta ihracat 2021'de ilk kez 3 milyar doların üzerine çıktı. Bu seviyeye ulaşılmasında önceki yıllara kıyasla daha fazla insansız hava aracı teslimatı yapılması etkili oldu. Toplam ihracatta 2022'de de bu seviyenin korunmasına çalışılacak. Bu kapsamda, teslimatı ilerleyen yıllarda gerçekleşecek olsa da hem ticari, hem de siyasi sonuçlar doğurabilecek yeni ihracat haberleri bekleniyor.



TUSAŞ HÜRKUŞ'un satışı kesinleşti. Nijer'e yapılan ihracatın silahlı versiyon olduğu tahmin ediliyor. HÜRJET ise ortak üretim projesiyle Malezya'ya satışta yarışıyor. Ares Tersanesi-METEKSAN Savunma ortaklığıyla geliştirilen insansız silahlı deniz aracı ULAQ'ın ise birden fazla Avrupa ülkesi ile satış konusunda son aşamaya geldiği öğrenildi. Türkiye, TUSAŞ ANKA ve BAYRAKTAR TB2 insansız hava araçlarının ardından, ilk kez insanlı uçaklarda da ihracat aşamasına geldi. Ayrıca görece yakın zamanda geliştirilmeye başlanan insansız deniz sistemlerinde de platform düzeyinde ihracat gerçekleşme ihtimali bulunuyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yılsonunda personele yönelik yayımladığı bir video mesajda; Nijer'e 2 adet HÜRKUŞ uçağının ihracatının kesinleştiğini açıkladı. Temel eğitim uçağı olarak tasarlanan HÜRKUŞ'un yakın destek uçağı nitelikli C modeli de bulunuyor. Nijer'e satışın HÜRKUŞ-C olduğu tahmin ediliyor. Nijer'in Türkiye'den 12 adet HÜRKUŞ alması gündeme gelmişti. İlk iki uçağın tesliminin ardından yeni siparişlerin gelebileceği kaydediliyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Temel Kotil, halen geliştirme aşamasında bulunan ve yer testleri ile ilk uçuşunu bu yıl yapması beklenen HÜRJET jet eğitim uçağının Malezya'nın açtığı ihalede ileri aşamada bulunduğunu açıkladı. Malezya'da ortak üretim şeklinde 12 uçaklık bir işbirliğinin sözkonusu olduğu tahmin ediliyor. TUSAŞ, geçen yıl Malezya'da bir ofis açmıştı. HÜRJET'in 2022'de yer testlerini tamamlayarak ilk uçuşunu yapması, 2025'te eğitim uçağının ilk teslimatın, 2027'de de silahlı versiyonunun teslimatlarının başlaması planlanıyor.

Savunma sanayii, 2021 yılı ihracatını 3 milyar 224 milyon 786 bin dolar ile tamamladı. Böylece savunma ve havacılık ihracatı ilk kez 3 milyar doları geçmiş oldu. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 41,5 arttı. Savunma ve havacılık sanayiinde 2020 ihracatı 2 milyar 279 milyon TL, 2019'da 2 milyar 741 milyon dolar ve 2018'de 2 milyar 36 milyon dolar seviyesindeydi.

ULAQ SERİ ÜRETİME BAŞLADI

METEKSAN-ARES Tersanesi ortak geliştirme projesi olan ve bu alanda ilk tanıtılan platformlardan olan ULAQ insansız silahlı deniz aracının da iki ayrı Avrupa ülkesine ihracının söz konusu olduğu belirtildi. ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı'nın uluslararası medyada yer alan söyleşisinde, iki ayrı Avrupa ile nihai görüşme safh asında oldukları ve 2022 ilk aylarında açıklanabileceği bilgisine yer verildi. ULAQ silahlı insansız deniz aracı (SİDA) kritik kıyı tesisleri ve yüzer unsurların korunmasında, keşif-gözetleme yanında, çeşitli silah sistemlerinin de takılabildiği versiyonuyla saldırı amaçlı da kullanılabiliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılı gelişmelerine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, ULAQ SİDA'nın seri üretimine başlandığı bilgisini verdi. Seri üretime başlanması, TSK envanterine girmek üzere bir siparişin verildiği anlamına geliyor.