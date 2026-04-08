ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor.

Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

UMMAN ULAŞTIRMA BAKANI: ANLAŞMALARA GÖRE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER ÜCRETLİ OLAMAZ

Umman basınına göre Maveli, Şura Meclisi'ndeki konuşmasında konuya dair açıklama yaptı.

Umman Sultanlığı'nın Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunun "açık olduğunu" dile getiren Maveli, Umman Sultanlığı'nın uluslararası deniz taşımacılığına ilişkin tüm anlaşmaları imzaladığını kaydetti.

Maveli, "Anlaşmalara göre Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ücretli olamaz." ifadesini kullandı.

Ummanlı Bakan, İran ve ABD dahil bu anlaşmaları imzalamayan çok sayıda ülke bulunduğunu, bu nedenle hukuki bir boşluk olduğunu belirterek, dışişleri bakanlığının bu konuda çalışma yürüttüğünü ve daha iyi gelişmeler yaşanmasını umduklarını vurguladı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, katıldığı devlet televizyonundaki bir programda, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin savaş öncesi duruma dönmeyeceğini ifade ederek, boğazdan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planladıklarını belirtmişti.