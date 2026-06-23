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Ekonomi

Hürmüz'den güvenli çıkış! Türk gemileri için tüm tedbirler alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaşın başladığı günden bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez bölgesinden ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, vatandaşların ve Türk gemilerinin güvenliği için her türlü önlemin alınmaya devam edildiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 10:54 - Güncelleme:
Hürmüz'den güvenli çıkış! Türk gemileri için tüm tedbirler alındı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerle ilgili son duruma ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz.

Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı.

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor.

Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."

  • savaşın başlangıcı
  • türk gemileri
  • güvenlik önlemleri

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