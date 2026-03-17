Körfez bölgesinde yükselen jeopolitik tansiyon, küresel enerji ve ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki riskleri artırırken, bölge ülkeleri alternatif lojistik ağlarını hızla devreye alıyor. Başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman olmak üzere üç ülke, ticaretin kesintisiz sürmesi için çok katmanlı bir ulaşım stratejisi geliştirdi.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz kıyısındaki limanlarını Körfez ülkelerine bağlayan geniş kapsamlı bir kara taşımacılığı ağı kurarak dikkat çekiyor. Cidde İslam Limanı, King Abdullah Port, Yanbu Limanı ve NEOM üzerinden gelen yükler, karayoluyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman'a yönlendiriliyor. Bu sayede Hürmüz'e bağımlılık azaltılırken, alternatif ticaret arterleri güçlendiriliyor.

YENİ KAPILAR AÇILIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri ise stratejik konumunu Umman Körfezi'ne kaydırarak deniz taşımacılığında yeni kapılar açıyor. Fujairah Limanı ve Khor Fakkan Limanı, Hürmüz Boğazı'nı bypass eden ana giriş noktaları olarak öne çıkıyor. Bu limanlar sayesinde tankerler ve konteyner gemileri, riskli geçişlere girmeden doğrudan bölgeye ulaşabiliyor.

100'Ü AŞKIN TREN SEFERİ YAPILDI

Öte yandan BAE'nin demiryolu altyapısı da bu yeni dönemde kritik rol oynuyor. Etihad Rail üzerinden son 9 gün içinde 100'ü aşkın tren seferi gerçekleştirilirken, yaklaşık 459 bin ton yük ve 8 bin konteyner taşındı. Bu yoğun trafik, alternatif hatların yalnızca teoride değil, sahada da aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyuyor.

Bu çok alternatifli lojistik stratejisi yalnızca enerji ve ham madde taşımacılığını değil, aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret ve hızlı teslimat süreçlerini de güvence altına alıyor. Yeni koridorlar, olası bir kriz anında tedarik zincirlerinin kırılmasını önleyerek bölge ekonomilerinin dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Körfez'de devreye alınan bu alternatif lojistik ağlarının, küresel ticaret dengelerinde de etkili olması beklenirken, Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığın kademeli olarak azalabileceği değerlendiriliyor.