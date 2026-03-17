İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2083
  • EURO
    51,0396
  • ALTIN
    7126.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hürmüz'e alternatif dev hamle! Körfez'in yeni lojistik koridorları devrede
Ekonomi

Hürmüz'e alternatif dev hamle! Körfez'in yeni lojistik koridorları devrede

Amerika-İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda oluşabilecek risklere karşı Suudi Arabistan, BAE ve Umman'dan kritik adım: Kara, demir ve deniz entegre yeni hatlarla ticaret akışı güvence altına alınıyor.

DURSUN TOPÇU17 Mart 2026 Salı 15:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Körfez bölgesinde yükselen jeopolitik tansiyon, küresel enerji ve ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki riskleri artırırken, bölge ülkeleri alternatif lojistik ağlarını hızla devreye alıyor. Başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman olmak üzere üç ülke, ticaretin kesintisiz sürmesi için çok katmanlı bir ulaşım stratejisi geliştirdi.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz kıyısındaki limanlarını Körfez ülkelerine bağlayan geniş kapsamlı bir kara taşımacılığı ağı kurarak dikkat çekiyor. Cidde İslam Limanı, King Abdullah Port, Yanbu Limanı ve NEOM üzerinden gelen yükler, karayoluyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman'a yönlendiriliyor. Bu sayede Hürmüz'e bağımlılık azaltılırken, alternatif ticaret arterleri güçlendiriliyor.

YENİ KAPILAR AÇILIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri ise stratejik konumunu Umman Körfezi'ne kaydırarak deniz taşımacılığında yeni kapılar açıyor. Fujairah Limanı ve Khor Fakkan Limanı, Hürmüz Boğazı'nı bypass eden ana giriş noktaları olarak öne çıkıyor. Bu limanlar sayesinde tankerler ve konteyner gemileri, riskli geçişlere girmeden doğrudan bölgeye ulaşabiliyor.

100'Ü AŞKIN TREN SEFERİ YAPILDI

Öte yandan BAE'nin demiryolu altyapısı da bu yeni dönemde kritik rol oynuyor. Etihad Rail üzerinden son 9 gün içinde 100'ü aşkın tren seferi gerçekleştirilirken, yaklaşık 459 bin ton yük ve 8 bin konteyner taşındı. Bu yoğun trafik, alternatif hatların yalnızca teoride değil, sahada da aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyuyor.

Bu çok alternatifli lojistik stratejisi yalnızca enerji ve ham madde taşımacılığını değil, aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret ve hızlı teslimat süreçlerini de güvence altına alıyor. Yeni koridorlar, olası bir kriz anında tedarik zincirlerinin kırılmasını önleyerek bölge ekonomilerinin dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Körfez'de devreye alınan bu alternatif lojistik ağlarının, küresel ticaret dengelerinde de etkili olması beklenirken, Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığın kademeli olarak azalabileceği değerlendiriliyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.