Hyundai i10 2020 fiyat listesi ne kadar? İşte düşük faizli kredide 0.49 oranlı Hyundai i10 fiyatları

02 Haziran 2020 Salı 12:56 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 12:56

Güney Kore’nin otomobil devi Hyundai uzun yıllardır Türkiye’de fabrikası olan ve yerli üretimle son kullanıcıya ulaştırılan otomobil markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Düşük faizli otomobil alımı ve 0.49 gibi oranlarla alınabilecek otomobillerden biri de Hyundai i10. Sıfır araç alacaklar için B segment mini otomobil sınıfında yer alan i10’un fiyat listesi Hyundai resmi sitesinde yer aldı. Yerli üretim otomobil firmalarından Hyundai’nin B sınıfındaki küçük temsilcisi i10’un 2020 fiyat listesi Türkiye’deki otomobil sevenler için son yayınlanan broşürde yer aldı. Bu liste star.com.tr farkıyla sizlerle…

HYUNDAI İ10 2020 FİYAT LİSTESİ

Hyundai i10 2020 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

116.551 TL

Hyundai i10 2020 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli)

125.809 TL

Hyundai i10 2020 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli)

129.560 TL

Hyundai i10 2020 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli)

130.600 TL

Hyundai i10 2020 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli)

136.000 TL

Hyundai i10 2020 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli)

137.001 TL