Hyundai i20 2020 fiyat listesi! İşte 0.49 faizli kredide alınabilecek Hyundai i20 fiyatları

02 Haziran 2020 Salı 13:17 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 13:17

Haziran ayı başında açıklanan ve bugün itibarıyla resmen hayata geçen düşük faizli kredi destek paketinde 4 kamu ve 2 katılım bankası olmak üzere 6 bankada normalleşme süreci için kredi kapsamında 0.49 oranlı düşük faizle yerli üretim otomobil olarak satın alınabilecek arabalardan Hyundai i20 2020 fiyat listesinde tüm paketlerde farklı araba ve fiyat seçenekleri sunuluyor. İşte düşük faizli 0.49 oranla destek kredisinden yararlanarak Hyundai i20 almak isteyen otomobil severler için İ10’un 2020 paketlerinin tüm fiyat listesi

Güney Kore’nin otomobil devi Hyundai uzun yıllardır Türkiye’de fabrikası olan ve yerli üretimle son kullanıcıya ulaştırılan otomobil markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Düşük faizli otomobil alımı ve 0.49 gibi oranlarla alınabilecek otomobillerden biri de Hyundai i20. Sıfır araç alacaklar için B segment mini otomobil sınıfında yer alan i20’nin fiyat listesi Hyundai resmi sitesinde yer aldı. Yerli üretim otomobil firmalarından Hyundai’nin B sınıfındaki küçük temsilcisi i20’nin 2020 fiyat listesi Türkiye’deki otomobil sevenler için son yayınlanan broşürde yer aldı. Bu liste star.com.tr farkıyla sizlerle…

HYUNDAI İ20 2020 FİYAT LİSTESİ

1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

129.211 TL

1.2 MPI 5 İleri Düz Style (Benzinli)

135.910 TL

1.4 MPI 4 İleri Otomatik Jump (Benzinli)

139.430 TL

1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style (Benzinli)

143.391 TL

1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design (siyah tavan seçeneği) (Benzinli)

149.201 TL

1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design M/MEDIA (siyah tavan seçeneği) Benzinli

152.301 TL

1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan (Benzinli)

150.850 TL

1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan M/MEDIA (Benzinli)

154.701 TL

1.4 MPI 4 İleri Otomatik Elite Pan Smart (Benzinli)

157.000 TL

1.0 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Style Pan M/MEDIA (Benzinli)

162.457 TL

1.0 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Pan Smart Safety (Benzinli)

165.897 TL

1.4 MPI 4 İleri Otomatik Active Elite Smart (Benzinli)

153.240 TL