IAB Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

02 Nisan 2021 Cuma 14:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 14:52

Genel Kurul toplantısında faaliyet raporu ve iç denetim raporu sunumlarının ardından yeni dönemde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi yapıldı.

Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan yeni dönem ilk Yönetim Kurulu toplantısında Ayşen Akalın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Genel Kurul'da söz alan IAB 2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın "IAB'nin 10. Yılını kutlayacağımız bu sene, bayrağı güçlü bir ekipten devraldım. Aynı sorumluluk ve heyecanla yeni dönemde dijital reklamcılık ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz" dedi.

IAB'nin 10. Yılında Odak Konularımız Marka Güvenliği, Marka Sahteciliği, Reklamın Ekonomiye Etkisi ve Dolaysız Marka Ekonomisi Ayşen Akalın, geçtiğimiz günlerde IAB (Interaktif Reklamcılık Derneği), RVD (Reklamverenler Derneği) , RD (Reklamcılar Derneği) ve MMA (Mobil Pazarlama Derneği) ile birlikte dört sektör derneği olarak kurdukları Dijital Pazarlama İletişimi Platformu'ndan bahsederek, DPİP içinde önemli bir rol üstlenen IAB'nin gündeminde daha fazla marka güvenliği ve marka sahteciliği konularının olacağını, dijital reklamcılığın sorumlu ve güvenli olarak gelişimi için çalışacaklarını belirtti.