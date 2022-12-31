Doğalgaz fiyatına indirim yapıldı.

Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.

Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.

Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirim geldi.

İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda %42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük. pic.twitter.com/pAV5ktCj6O