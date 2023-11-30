Sayıştay 2022 raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Beltur A.Ş'deki usulsüzleri tespit ederek uyardı. Beltur'un 2019 yılında 11 milyon 810 bin 916,79 lira net anaparası bulunurken, 2019 sonrası Ekrem İmamoğlu yönetimiyle birlikte şirketin öz kaynaklarının da eridiği tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Raporda, şirketin, Öz Kaynaklarının yıllar itibariyle gerçekleşen zararlar nedeniyle karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiği, bu nedenle şirket aktiflerinin, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamını karşılamadığı görüldü. Raporda 2022 yılı sonu itibariyle Beltur'un öz kaynaklarının eksi 128 milyon 820 bin 102,98 lira olduğu belirlendi. Raporda öz kaynakların her yıl artarak erimesinin şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

BORÇ BATAĞINDA

Şirketin ise eriyen kaynaklarını baskılamak için Küçük Çamlıca, Su Köşkü, Malta Köşkü, Sarı Köşk ve Pembe Köşk'deki operasyonların sonlandırmasının planlandığını aktarıldı. Şirketin ayrıca toplam 111 milyon 462 bin 629,24 lira vadesi geçmiş borcu bulunduğu tespit edildi. Sayıştay raporunda ayrıca, Beltur'un ileri tarihli düzenlenerek bir borçlanma aracı olarak kullandığı tespit edildi. Raporda, şirket tarafından çeklerin vadeli olarak düzenlenip ödemelerin ötelenmesi nedeniyle, bugünkü yükümlülüklerin ileride elde edilmesi tahmin edilen nakit akışlarıyla karşılanmasına sebebiyet verildiği belirlendi.