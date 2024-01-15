İstanbul için çok kritik ve stratejik bir proje olan Anadolu Yakası Yaş Sebze Meyve Hali inşaatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bir türlü tamamlanamadı. 5 yıldır ilerleme katedilmeyen proje nedeniyle Anadolu Yakası trafiğine bir türlü çare bulunamadı.

Her gün 4 bin aracın giriş çıkış yaptığı Ataşehir'deki Meyve Sebze Hali'nin de taşınması planlanan proje, ekonomik ve istihdam açısından Tuzla ve çevresine büyük bir katkı sağlayacak ancak projenin akıbeti belirsizliğini koruyor.

4 BİN KAMYON TRAFİKTE

Projenin, aslında trafik sorunu için geliştirilen bir proje olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AKŞAM'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İBB'nin, Ataşehir Meyve Sebze Hali'nin Tuzla'ya alınması projesi bölgedeki trafiği rahatlatmaya yönelik bir projeydi. İstanbul'un meseleleri ile ilgileniyorsanız ve uzun yıllardan beri değişmeyen trafik sorununu düşünüyorsanız Ataşehir merkezdeki Sebze Meyve Hali için İstanbul'a giren günlük 4 bin kamyonun oluşturduğu trafik sorununu görmezden gelemezsiniz."

'BİR ASIR DAHA BİTMEZ'

"'İstanbul'un trafik problemi var' diyerek İstanbul'a gelenlerin bu konuda hareket etmemesi İstanbul trafiği için adım atmamak olarak değerlendirilebilir. AK Parti döneminde planlanmış, 2019'da ihale ile başlamış olan projenin bugünkü ilerleme hızına baktığımızda, 100 yıla bitmeyeceğini söyleyebilirim. Bunun sorumlusu İBB ve yönetimidir."

Drone ile görüntülenen inşaat alanı, geçen yıllara rağmen projenin tamamlanmaktan çok uzak olduğunu gösteriyor.

MODERN KOMPLEKSTE YOK YOK

İşte bitmeyen projenin içeriği: 205 bin 630 metrekarelik inşaat alanında 240 dükkan olacak. Satış birimleri, giriş kontrol noktaları, gıda kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi, atık depolama alanları, idari bina, otoparklar, itfaiye istasyonu, temizlik birimi, otel, cami, cafeler, büfeler, restoran, sağlık ocağı, eczane, PTT ve banka şubelerinin de bulunacağı komplekste 2 bin 742 araçlık otopark yer alacak.

AĞIR TAŞITLAR TRAFİĞİ FELÇ EDİYOR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı şunları söyledi: "Ataşehir trafiğin en çok olduğu 15 ilçenin başındadır. Trafiği artıran hal gibi merkezler, trafiğin yoğun olduğu yerlerde olmamalı. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde danışmanlığını yaptım. Kendisinin trafik ile ilgili duyarlılığı vardı. Tuzla'da şehir merkezinin dışında bir sebze ve meyve hali yapma projesi o dönemde gündeme gelmişti, inşaatı da başlamıştı. Yeni İBB yönetimi, bu projeyi çoktan bitirmiş olmalıydı. Halin Tuzla'ya taşınmaması nedeniyle çok sayıda ağır taşıt trafiği felç noktasına getiriyor."

TRAFİĞİ BY-PASS EDECEKTİ!

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 450 bin metrekare araziye kurulacak olan meyve-sebze hali, dünyaya örnek bir kompleks olarak projelendirilmişti. Yeni hal sadece İstanbul'a değil Adapazarı, Kocaeli ve Gebze bölgesine de hizmet verecekti. Hal, mal giriş-çıkışta seri kontrollerin yapılabilmesi için olanaklar sağlayacaktı. Farklı güzergahlar kullanılarak yapılacak işlemler sonucunda trafik oluşumu %20 engellenecek, böylelikle İstanbul trafiğine Bypass yapacaktı.