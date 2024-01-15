İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1015
  • EURO
    33,0416
  • ALTIN
    1990.48
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İBB 5 yılda tamamlayamadı, bölge trafiği felç oldu! ''Bir asır daha bitmez''
Ekonomi

İBB 5 yılda tamamlayamadı, bölge trafiği felç oldu! ''Bir asır daha bitmez''

İBB, Tuzla'da inşaatına başlanan Meyve Sebze Hali'ni 5 yılda bitiremedi, acısını Ataşehir çekiyor. Ataşehir'de 54 yıldır hizmet veren ve ağır araçlar nedeniyle bölgede trafiği felç eden halin taşınacağı Tuzla'daki proje, inşaat olarak kaldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Projenin bugünkü ilerleme hızına baktığımız zaman, 100 yılda bitmeyeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Akşam Gazetesi15 Ocak 2024 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
İBB 5 yılda tamamlayamadı, bölge trafiği felç oldu! ''Bir asır daha bitmez''
ABONE OL

İstanbul için çok kritik ve stratejik bir proje olan Anadolu Yakası Yaş Sebze Meyve Hali inşaatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bir türlü tamamlanamadı. 5 yıldır ilerleme katedilmeyen proje nedeniyle Anadolu Yakası trafiğine bir türlü çare bulunamadı.

Her gün 4 bin aracın giriş çıkış yaptığı Ataşehir'deki Meyve Sebze Hali'nin de taşınması planlanan proje, ekonomik ve istihdam açısından Tuzla ve çevresine büyük bir katkı sağlayacak ancak projenin akıbeti belirsizliğini koruyor.

4 BİN KAMYON TRAFİKTE

Projenin, aslında trafik sorunu için geliştirilen bir proje olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AKŞAM'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İBB'nin, Ataşehir Meyve Sebze Hali'nin Tuzla'ya alınması projesi bölgedeki trafiği rahatlatmaya yönelik bir projeydi. İstanbul'un meseleleri ile ilgileniyorsanız ve uzun yıllardan beri değişmeyen trafik sorununu düşünüyorsanız Ataşehir merkezdeki Sebze Meyve Hali için İstanbul'a giren günlük 4 bin kamyonun oluşturduğu trafik sorununu görmezden gelemezsiniz."

'BİR ASIR DAHA BİTMEZ'

"'İstanbul'un trafik problemi var' diyerek İstanbul'a gelenlerin bu konuda hareket etmemesi İstanbul trafiği için adım atmamak olarak değerlendirilebilir. AK Parti döneminde planlanmış, 2019'da ihale ile başlamış olan projenin bugünkü ilerleme hızına baktığımızda, 100 yıla bitmeyeceğini söyleyebilirim. Bunun sorumlusu İBB ve yönetimidir."

Drone ile görüntülenen inşaat alanı, geçen yıllara rağmen projenin tamamlanmaktan çok uzak olduğunu gösteriyor.

MODERN KOMPLEKSTE YOK YOK

İşte bitmeyen projenin içeriği: 205 bin 630 metrekarelik inşaat alanında 240 dükkan olacak. Satış birimleri, giriş kontrol noktaları, gıda kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi, atık depolama alanları, idari bina, otoparklar, itfaiye istasyonu, temizlik birimi, otel, cami, cafeler, büfeler, restoran, sağlık ocağı, eczane, PTT ve banka şubelerinin de bulunacağı komplekste 2 bin 742 araçlık otopark yer alacak.

AĞIR TAŞITLAR TRAFİĞİ FELÇ EDİYOR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı şunları söyledi: "Ataşehir trafiğin en çok olduğu 15 ilçenin başındadır. Trafiği artıran hal gibi merkezler, trafiğin yoğun olduğu yerlerde olmamalı. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde danışmanlığını yaptım. Kendisinin trafik ile ilgili duyarlılığı vardı. Tuzla'da şehir merkezinin dışında bir sebze ve meyve hali yapma projesi o dönemde gündeme gelmişti, inşaatı da başlamıştı. Yeni İBB yönetimi, bu projeyi çoktan bitirmiş olmalıydı. Halin Tuzla'ya taşınmaması nedeniyle çok sayıda ağır taşıt trafiği felç noktasına getiriyor."

TRAFİĞİ BY-PASS EDECEKTİ!

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 450 bin metrekare araziye kurulacak olan meyve-sebze hali, dünyaya örnek bir kompleks olarak projelendirilmişti. Yeni hal sadece İstanbul'a değil Adapazarı, Kocaeli ve Gebze bölgesine de hizmet verecekti. Hal, mal giriş-çıkışta seri kontrollerin yapılabilmesi için olanaklar sağlayacaktı. Farklı güzergahlar kullanılarak yapılacak işlemler sonucunda trafik oluşumu %20 engellenecek, böylelikle İstanbul trafiğine Bypass yapacaktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.