İBB'de 4 milyar TL'lik vurgun! Sayıştay raporu deşifre etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye İETT otobüslerinin 4.1 milyar TL'lik bakım ve onarım ihaleleri verildi.

FİYAT ARAŞTIRILMASI YAPILMADAN İHALELER YAPILDI

2019 yerel seçimlerinden sonra vatandaşın can ve mal güvenliğinin tehdit etmeye başlayan İstanbul'un çöken toplu ulaşım sistemindeki en büyük problemin ihalelerin peşkeş çekilmesi olarak gösterilmesi Sayıştay'ın 2022 yılı raporuna da yansıdı.

Sabah'ın haberine göre, Sayıştay idareye ait otobüslerin bakım ve onarımlarına ilişkin yapılan ihalelerde, kilometre üzerinden birim fiyat teklifi alındığı, birim fiyatı oluşturan unsurlara ilişkin detaylı fiyat ve miktar araştırması yapılmadığı, isteklilerden teknik şartname ve eklerinde yer alan düzenlemelere göre teklifte bulunmalarının istenildiğini tespit etti.

'GİZLİLİK VE GÜVENİRLİK İLKELERİ KORUNABİLMELİ'

Sayıştay konuya ilişkin sonuç bildirgesinde "ihalelerde rekabet ve ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanması, gizlilik ve güvenirlik gibi temel ilkelerin korunabilmesi için, yaklaşık maliyetin hizmet gereklerine ilişkin her bir unsurun ayrıntılı olarak belirlenerek oluşturuldu.

İhale dokümanının istekli olabileceklerin fiyatlarını gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde oluşturabilmelerine imkan sağlayacak şekilde hazırlanması, birim fiyata dâhil unsurların hesaplamaya imkan sağlayacak şekilde detaylı unsurları ile birim fiyat tanımında ve iş kalemi analizinde gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

İETT BORÇLANMA LİMİTİNİ AŞTI

Sayıştay ayrıca İETT'nin 2021 ve 2022 yıllarında borçlanma yasal üst sınırını da aştığını tespit etti.

Raporda İETT'nin 2021 yılı borç stoku tutarının 685 milyon 420 bin 23,90 TL ve 2022 yılı borç stoku tutarının ise 1 milyar 879 milyon 736 bin 72,83 TL olacak şekilde borçlanma haddinin üzerinde olduğu belirlendi.

Sayıştay, İBB'den sonra İETT'yi de uyararak İdarenin 2022 yılı itibariyle sahip olduğu borç stoku, mevzuatında belirtilen borçlanma sınırını geçtiğinden mevcut borç stoku borçlanma sınırının altına çekilene kadar yeni bir borçlanmaya gidilmemesi ve mevcut borçların ödenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.