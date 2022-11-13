İBB'de milyonluk zarar! Sayıştay ''iflas'' dedi

İBB ve iştirak şirketlerinin 2021 yılı mali denetimini gerçekleştiren Sayıştay'ın hazırladığı rapor yayınlandı.

İSPARK'ın geçtiğimiz sene 21 milyon 724 bin lira zarar ettiğinin belirtildiği raporda, sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığının altı çizildi.

İBB savunmasında, sokağa çıkma yasakları ve pandemi önlemleri neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 135,5 milyon gelir kaybı yaşadıklarını bildirdi. Ancak Sayıştay raporunda İSPARK'taki erimenin 2019'da başladığı belirtilerek şöyle denildi:

"Sermayedeki eriyişin pandemi ilanı öncesi dönemde 2019 yılı sonu itibariyle gerçekleşen -34.559.727,43 TL dönem zararı ile başladığı görülmektedir. Dolayısıyla Kovid-19 salgınının şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, meydana gelen zararları doğrudan salgın tedbirlerine bağlamak da mümkün değildir."

Sayıştay raporunda, Türk Ticaret Kanunu'na atıf yapılarak, şirketin aktif toplamının borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde yönetim kurulunun bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyeceği kaydedildi.