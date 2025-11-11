İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, CHP yönetimindeki belediyenin kamu kaynaklarını nasıl hoyratça kullandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Raporda yer alan bulgular; ihale oyunlarını, rekabetin bilinçli biçimde engellenmesini ve belediyenin kendi görev alanı dışına taşan faaliyetlerini belgeleriyle ortaya koydu. Sayıştay raporuna göre, İBB'nin yapımı tamamlanmayan ve teslimi yapılmayan otoparkları açması oldu. Emlak Müdürlüğü tarafından henüz teslimi yapılmadan bazı otoparklar İSPARK tarafından faaliyete geçirildi. Hukukî devir yapılmadan açılan otoparklar, "Kim bu talimatı verdi?" sorusunu gündeme getirdi.

İSPARK ÜZERİNDEN PARA KAZANDILAR

İBB Meclisi'nin kararına göre otopark işletmeleri, yalnızca resmî teslim işlemleri tamamlandıktan sonra İSPARK tarafından kullanılabiliyor. Ancak Sayıştay'ın tespitine göre Bağcılar, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'daki bazı otoparklar, teslimden aylar önce faaliyete geçirildi. Yani otoparklar resmen devredilmeden önce İSPARK'ın tabelaları asıldı, kasalar açıldı, bilet fişleri kesilmeye başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Otoparkların erken açılması sadece idari bir hata değil, aynı zamanda kamu malının hukuksuz kullanımı anlamına geliyor.

SORUMLULUK ASLINDA İBB'YE AİT

Sayıştay raporunda açık bir uyarı yer aldı: "Teslimi yapılmadan ilgili otoparkların faaliyete açılmaması ve kullandırılmaması gerekmektedir." Sayıştay'ın raporunda yer alan her bulguda olduğu gibi, İBB yönetimi yine aynı savunmayı yaptı: "Uyarılar yapıldı, sorumluluk İSPARK'a aittir." Ancak hukukçulara göre bu savunma geçerli değil; çünkü İSPARK, İBB'ye bağlı bir iştirak şirketi. Yani yapılan her işlem, doğrudan İBB yönetiminin sorumluluğu altında.

PAZARLIK USULÜYLE REKABET ENGELLENDİ

Kadro fazlalığı, araç envanterindeki kayıtsızlık, usulsüz işe alımlar ve doğrudan teminle yapılan milyonluk harcamalar, kamu kaynaklarının etkin yönetilmediğini ortaya koydu. Sayıştay'ın 116 'bulgu' içeren tespitlerinde "Bulgu 5" olarak kayda geçen maddede, İBB'nin birçok hizmet alım ihalesini planlama eksikliği bahanesiyle pazarlık usulü üzerinden gerçekleştirdiği, bu yolla rekabetin tamamen ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

GÖREV ALANINI AŞTI

Skandallar zincirinin bir diğer halkası ise belediyenin kendi sınırlarını aşması oldu. "Bulgu 7" başlığı altında yer alan tespitlere göre, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün yaptığı iki ayrı ihalede, İstanbul ili dışına dergi ve tanıtım materyali dağıtıldığı ortaya çıktı. Rapor, 2023/1346092 ve 2023/1347879 numaralı ihalelere ait şartnameleri tek tek inceledi. Buna göre, 75 bin adet paketin yüzde 25'i Ankara'ya, yüzde 4'ü diğer illere, yüzde 1'i yurt dışına gönderilmiş; 195 bin adet derginin yüzde 15'i şehir dışına, yüzde 1'i yurt dışına dağıtılmış.