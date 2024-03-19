İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3382
  • EURO
    35,166
  • ALTIN
    2243.14
  • BIST100
    8718.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İBB'den konser ve reklama 1 yılda dudak uçuklatan rakam
Ekonomi

İBB'den konser ve reklama 1 yılda dudak uçuklatan rakam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki milyarlarca liraya varan israf ve usulsüzlük ortaya çıktı. İBB, 2023 yılı denetim raporuna göre geçen yıl muhtelif konser, etkinlik ve reklama 3 milyar 70 milyon TL harcadı.

Yeni Şafak19 Mart 2024 Salı 08:16 - Güncelleme:
İBB'den konser ve reklama 1 yılda dudak uçuklatan rakam
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2023 yılı denetim raporu, milyarlarca liraya varan israfı ve usulsüzlüğü ortaya koydu. İBB, geçen yıl konser, etkinlik ve reklam için 11 ayrı ihale yaptı. Kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon liralık 100'üncü yıl konseri de dahil olmak üzere, ihale bedelleri 431 milyon lira, 420 milyon lira, 555 milyon lira, 284 milyon lira, 66 milyon lira, 10 milyon lira, 9 milyon lira, 7 milyon lira, 3 milyon lira ve 3 milyon lira olan 11 ayrı konser, etkinlik ve reklam üretim ihaleleri rekabet koşulları hiçe sayılarak önce İBB iştiraklerine, ardından da alt yüklenici firmalara verildi.

FAZLADAN 380 MİLYON TL ÖDENDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yapılan ihaleler gerçek yüklenicilere doğrudan ihale edilmeyip, alt yükleniciler eliyle işlerin gördürülmesi nedeniyle, tedarik edilen mal ve hizmetler, gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara mal edildi. Bu da 3 milyar 70 milyon lira bedeli bulunan toplam 11 ayrı ihale için İBB kasasından fazladan 380 milyon lira çıkmasına neden oldu.

BİZDEN ÇALDIĞINIZI GERİ VERİN

İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'de çalışan işçiler, maaş zammı taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etti. İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan işçiler, "Haklıyız, kazanacağız" diye slogan attı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasına girmeye çalışan bazı işçilere, polis ve zabıta ekipleri müdahale etti. Tarafların sakinleşmesinin ardından, işçiler adına açıklama yapan Süleyman Keskin, yönetimin aylardır kendilerini oyaladığını söyledi: "2 yıldır bizden çalınanları, hakkımız olanları istemek için geldik. 2,5 ay boyunca burada yetkililere dil döktük. İşçi arkadaşlarımız geldi, anlattılar. Tüm yetkililerin, bize verdikleri tek bir cevap var: Haklısınız, bekleyin ileride düzelteceğiz. Yıllardır bekliyoruz. Sorunun çözüme kavuşması için beraber dil döküyoruz. Oyalamak dışında hiçbir adım atmayanlar, bugün de yüzlerce enerji işçisinin taleplerini görmezden gelmeye çalışıyor. Tek bir isteğimiz var, bizden çaldıklarınızı geri verin."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.