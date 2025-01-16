CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ocak 2024'de Ataköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi üzerine üst geçit inşaatı başlattı. Haziran ayında faaliyete geçen köprü, kısa sürede yamuldu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Üst geçidin statik hesaplamalarında ve mimari tasarımında hata olduğu anlaşıldı; yüksek araçların altından geçişine uygun inşa edilmediği ortaya çıktı.

İBB, geçitteki hatalar düzeltilemeyince çareyi hemen yanına yeni geçit yapmakta buldu. Öte yandan köprü inşaatı nedeniyle bölgedeki bazı ağaçların kesildiği, elektrik direklerinin de söküldüğü görüldü.

MİLYONLARCA LİRALIK İSRAF

AK Parti Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Polat, milyonlarca liralık kamu kaynağının israf edilmesine tepki gösterdi. Polat, "Bu üst geçidin yapımı zaten uzun sürmesine rağmen statiği, projesi yanlış biçimde yapıldı. Bu köprü alçak ve yamuk inşa edilmiş. Vatandaşların çilesi İBB'nin iş bilmezliği yüzünden bitmiyor" dedi.

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