İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Denetim Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Ediz Zeyrek'in, 2024 yılı denetim raporunu sunmasının ardından Denetim Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, rapora muhalefet şerhi sundu.

Zeyrek'in sunduğu İBB'nin gelir gider rakamları ve bilanço bilgilerinde bir sorun olmadığını anlatan Kaynar, şöyle konuştu:

"Burada perdeleme meselesi var. Ben 2024 yılında İBB'nin 179 milyar lira gelir elde ettiğini ve 238 milyar lira da gider yaptığını söylüyorum. Aradaki farkın da 59 milyar olduğunu söylüyorum. Bütçe açığı demek değil midir bu? Nihayetinde 59 milyar bütçe açığı vermiş bir kurumdan bahsediyoruz. Ediz Bey, 179 milyar ile 238 milyarı böyle kıyaslamıyor da geçen yıl gelir ne olmuş, bu yıl ne olmuş, ikisinin arasındaki artış oranını söylüyor. Bu kuruma 2024 yılında ne gelmiş, ne harcamış hepsi bu. Bu açığı nasıl finanse edecek? Borçla finanse edecek. Borcu 60 milyar artmış. 2023 yılında bu kurumun borcu 150 milyardı, bu sene 215 milyar olmuş."

İBB'nin borcunun 2018 yılında 26 milyar 760 milyon 456 bin lira olduğunu, 2024 yılında ise borcun 215 milyar 297 milyon 101 bin liraya yükseldiğini dile getiren Kaynar, bu borcun dolar ve avro bazında da arttığını belirtti.

İBB'nin ihalelerine değinen Kaynar, şöyle konuştu:

"Biz diyoruz ki 2024 yılında yapılan ihalelerde usulsüzlükler var. Bunları rakamlarıyla, belgeleriyle hepsiyle ortaya koyuyoruz. Bize karşı cevabı ne oluyor CHP'nin? 'Siz de ihale kanununda şu kadar değişiklik yaptınız.' diyor. İhale kanununda değişiklik yapılır, TBMM zaten kanun çıkarmak için var olan bir kurum. Nihayetinde kanunda değişiklik olur ama bu senin ihale kanunu hükümlerine uymayacağını, usulsüzlük yapmanı haklı kılmaz, böyle savunma olmaz."

Kaynar, incelenen ihale dosyasından hiçbirinde canlı verilen ihale olmadığına değinerek, "Daha da ilginç tarafı birkaç tanesi hariç rekabete açık ihaleye de rastlamadım. Bir ihalenin açık ihale olarak yapılmış olması o ihalelerin rekabete açık olduğu anlamına gelmez. Siz ilan ediyorsunuz ve ilan ettiğiniz ihalede öyle şartlar koymuşsunuz ki firma işaret edilmiş. Bir firma işaret edilmiş, ondan başka kimsenin girme şansı yok ihaleye." ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetleri açısından gerekli olmayan birçok ihale alımı içeren dosyalar olduğunu aktaran Kaynar, "Konser yapmasalar, dans yapmasalar, reklam yapmasalar, film çekmeseler, gelen misafirlere, davet ettikleri misafirlere uçak bileti almasalar, konaklama yaptırtmasalar, yemek-kokteyl işleri yapmasalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İstanbul'a hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

İBB'nin, geçen yıl Letica Moreno konseri 1 milyon 548 bin 660 lira, Işın Karaca konseri 1 milyon 200 bin lira, Fatih Erkoç konseri 2 milyon 550 bin lira, Cem Adrian konseri 3 milyon 600 bin lira, Epic Senfoni konseri için 3 milyon 600 bin liranın sadece sanatçılara verildiğini belirten Kaynar, "Sanatçıya saygılıyız ama 30 Ağustos'ta bence parayla çıkan sanatçıya benim hiçbir saygım olmaz. Atatürkçülük, Milli Mücadele kasıyor bu sanatçılar, ondan sonra da malı götürüyor. Madem Zafer Bayramı'nda çıkıp İstanbullulara konser veriyorsa, bedava versin." dedi.

- "YOUTUBER'LARA ÖDENEN PARA 3 MİLYON 66 BİN LİRA"

Kaynak yetersizliği gerekçe gösterilerek bazı hizmetlerin iptal edildiğini, belediyenin öncelikli hizmetler arasında yer almayan birçok alımların yapıldığını vurgulayan Kaynar, "YouTuber ve benzeri kişilere reklam için ödemeler yapıldığı, reklam, konser, sosyal medya hizmeti, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, toplumsal cinsiyet konulu kitaplar, sanatçı ağırlama, kokteyl, çalıştaylar, festival hizmet alımları gibi çok sayıda alımlar yapıldığı, böylece kaynakların etkin kullanılma ilkesine aykırı hareket edildi. 5 Nisan 2024 tarihli 'Muhtelif Turizm Tanıtım Etkinlikleri' ihalesinde YouTuber'lara ödenen para 3 milyon 66 bin liradır." ifadelerini kullandı.

Kaynar, muhtelif sanatçıları ağırlamak için 336 bin 400 lira verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Megacities Summit organizasyon varmış burada da çok ilginç bir şey var, 743 bin lira harcanmış. Bir buşon olayı daha buradan çıktı. Şimdi burada da şöyle olmuş. 110 adet Banquet açık içki, 1 adet de bu içkilerin servis hizmeti diye bir ayrı kalem var. Bunun içerisinde Feriye Turizm'de yapılmış bu organizasyon için 743 bin lira verilmiş. Sosyal medya yönetimi için 600 bin lira ve KDV, TTBOOM diye bir firmaya verilmiş."

Bazı ihalelerde teknik yeterlilikle alakası olmayan kriterlerin konulduğunu söyleyen Kaynar, "Bu kriterler sebebiyle bazı firmaların teklifleri puanlamada düşük puan alıyor. Halbuki ekonomik olarak en avantajlı teklifi verdiği halde, 'teknik yeterliliğin yetmiyor' ihalelerden eleniyor." dedi.

Kent müzesi inşaatının tamamlanmasına ilişkin konulara değinen Kaynar, şöyle konuştu:

"Kent müzesinin o aşamasına kadar olan işlerinin hepsini Kayalar İnşaat diye bir firma yapmış. İhale 2019 sonrasındaki yönetim tarafından durduruldu. Sonradan tekrar tamamlamak için ihaleye çıkılmış ve bu ihaleye Kayalar da girmiş, başka bir firma daha girmiş, Fortis İnşaat. Kayalar İnşaat bu iş için 758 milyon lira teklif vermiş, Fortis de 819 milyon lira teklif vermiş ama demişler ki 'senin teknik yeterliliğin yok.' Bu işi bu aşamaya kadar getiren adam, nasıl teknik yeterliliği olmayabilir? İhaleyi, 73 milyon 923 bin lira daha fazla fiyat veren Fortis firmasına vermişler. Söyleyeceklerim bu kadar."

Deniz Taksi konusunu dile getiren Kaynar, şunları kaydetti:



"İBB, Şehir Hatları'na yapılan ihalenin kapsamında, 2024 yılı Deniz Taksi işletme hizmeti almış. 272 milyon 260 bin liraya Deniz Taksi işletme hizmeti almış. 50 adet taksiyi de 2021 yılında 84 milyon 950 bin liraya almışlardı. 2024 yılında belediye Deniz Taksi işletmesinden ne elde etmiş? 44 milyon 428 bin lira gelir elde etmiş. Böylece belediye 2024 yılında bir yıllık işletme için 272 milyon lira harcadığı, 2021 yılında da bu taksileri satın almak için 84 milyon lira para harcadığı iş için yani amortisman giderleri hariç toplam 428 milyon 652 bin lira harcadığı işten, 44 milyon lira gelir elde etmiş. Yani müthiş bir işletmecilik başarısı." dedi.

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