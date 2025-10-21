İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) fatura gün sayısıyla vatandaşa yüklü borç bindiriyor. Fatura okuma gün yasal sayısı olan 30 günü aşan İSKİ, 40 ve daha üstü gün üzerinde okumalar yaparak fahiş faturalara neden oluyor. İBB Meclisi'nden geçen kararla Haziran ayında suya zam yapan İSKİ, halihazırda 1'inci kademe suyun metreküp fiyatı için 50,94 TL alıyor. Fakat fatura okuma gün sayısı bir aylık dilimi aştığında, kullanılan 15 metreküpün üstüne çıkarak 2'nci kademe fiyat olan 77,62 TL üzerinden hesaplanıyor. 40 günü aşan okuma gün sayısında ise aylık kullanım metreküp miktarı 31 metreküp ve üstüne geçiyor. Bu durumda da vatandaşların kullanım metreküp birim fiyatı 112,27 TL üzerinden hesaplanıyor.

İSTANBULLU MAĞDUR

Yeni Şafak'ın haberine göre; İSKİ'nin İstanbul'un birçok bölgesinde yaptığı bu uygulama nedeniyle vatandaşlar normalde ödemeleri gereken tutarın çok daha üstünü ödemek zorunda kalıyor. Zamanında okunmayan sayaçlar, vatandaşa fahiş faturalar çıkarıyor. Söz konusu sisteme tepki göstererek itirazda bulunanlar ise sonuç alamıyor. Vatandaşlar sorumsuz yönetimin usulüne uymayan çalışmaları nedeniyle tepkilerini başta sosyal medya olmak üzere her alanda dile getirmeyi sürdürüyor.

58 GÜNLÜK OKUMAYA BİN 600 LİRA FATURA

Sayaçların geç okunması nedeniyle mağdur olan Şeref Çetin, son gelen faturasında okuma periyodunun 58 gün olarak yapıldığını bundan dolayı bin 600 liradan fazla fatura geldiğini ifade etti. Çetin, "Sayaçların her 30 günde bir okunması ve faturanın buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Bu şekilde, faturada hem okuma süresi uzatılmış hem de birim fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalarda yanlışlıklar olduğunu görüyorum. Daha önce de benzer şekilde haksız kazanç sağlanmış olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, çevremdeki birçok kişinin de benzer şikayetleri olduğunu fark ettim. İSKİ'den talebim, fazla tahsil edilen tutarın iade edilmesi ve okuma gün sayısının 30 gün olarak düzeltilmesidir" diye konuştu.

İGDAŞ VE İSKİ'YE İSYAN

Evindeki su sayacı 131 gün sonra okunan Oğuzhan Çiftçi'ye ise 2 bin 250 liralık su fatura kesildiği görüldü. Çekmeköy ikamet eden Samet isimli bir vatandaş yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Sayaçlar zamanında okunmadığı için İGDAŞ ve İSKİ faturalarım yüksek geliyor. Bu durum defalarca tekrarlandı. Müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeme rağmen herhangi bir çözüm sunulmadı."

KIYASLA FATURA KESİLİYOR

İSKİ'nin faturalar üzerinde oluşturduğu mağduriyet sadece geç okuma üzerinden gerçekleşmiyor. Bazı vatandaşlar, İSKİ'nin kendilerinin sayaçlarını okumadan "kıyas fatura" adıyla yüksek miktarda borç çıkardığını belirtiyor. İSKİ'nin eylül ayında Sancaktepe'deki adresine 2 bin 600 liralık kıyas fatura gönderildiğini ifade eden Bayram Öztürk, "Faturada kıyas fatura ibaresi yer almakta ve sayaç okunmadan tahmini olarak düzenlenmiş görünüyor" dedi. Kıyas faturanın bir başka mağduru İlker Çalık ise, "İSKİ su saatim 20 senedir bahçe içinde bulunuyor, güvenlik amacıyla bahçe kapısı kapalı oluyor. Saati okumaya gelen görevli, kapı kapalı olduğu için okumadan gidiyor. İSKİ, bu nedenle saati okumadan tahmini borç tahakkuk ettiriyor. 4 aydır evde yoktum, 5 bin 609 lira su borcu faturası geldi" şeklinde konuştu.