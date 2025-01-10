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Ekonomi

İBB'den yaşlı ve bakım evi ücretlerine yüzde 300 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Darülaceze Müdürlüğü yaşlı ve bakım evi ücretlerine yüzde 300 zam yaptı. Fahiş zam büyük tepki çekti.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2025 Cuma 08:24 - Güncelleme:
İBB'den yaşlı ve bakım evi ücretlerine yüzde 300 zam
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Yaş almış vatandaşların bakım ve konaklaması için hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Darülaceze Müdürlüğü'nün tarifesine yüzde 300 zam geldi.

Bu kapsamda Kayışdağı'ndaki İstanbul Darülaceze Tesisleri'nin yeni ücret tarifesi şöyle oldu:

Özbakımını yapabilen sakinin aylık ücreti 2024 yılında 3 bin 400 TL iken, 10 bin TL olarak yeniden belirlendi. Kısmen bakım desteği gereken yaşlı sakinin 6 bin TL'lik aylık ücreti 17 bin 700 TL oldu. Özbakımını göremeyecek derecede fiziksel engeli veya demansı olan sakinin aylık ücreti 9 bin TL'den 26 bin 550 TL'ye çıkarıldı. Özel bakım gereken sakinin ücreti de 11 bin TL'den 32 bin 450 TL'ye yükseldi.

Apart dairede konaklayanların aylık ücreti 3 bin 800 TL'den 11 bin 210 TL'ye, suit özellikli odalarda aylık kişi başına ücret 10 bin TL'den 29 bin 500 TL'ye, double özellikli odalarda 10 bin TL'den 29 bin 500 TL'ye, balkonlu tek kişilik odalarda 8 bin TL'den 23 bin 600 TL'ye, balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti ise 7 bin 300 TL'den 21 bin 535 TL'ye çıkarıldı. Balkonlu odalarda aylık kişi ücreti (5 bin 100 TL'den) 15 bin 45 TL'ye, balkonsuz odalarda (4 bin 200 TL'den) 15 bin 45 TL'ye, bahçe katı balkonlu tek kişilik odalarda (8 bin 400 TL'den) 24 bin 780 TL'ye, balkonsuz tek kişilik odalarda (8 bin 300 TL'den) 24 bin 475 TL'ye, balkonlu iki kişilik odada da (5 bin 100 TL'den) 15 bin 45 TL'ye yükseldi.

Fahiş zam oranı büyük tepkiye neden oldu.

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