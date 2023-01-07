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Ekonomi

İBB'nin metro yalanı deşifre oldu! İşte gerçek rakamlar

İBB'nin Twitter propaganda hesabının metro yalanını bakanlık ifşa etti. Bakanlık 13,27 km metro inşa ettiği belirtilen İmamoğlu'nun 7,24 km, 7,55 km metro yaptığı öne sürülen Kadir Topbaş'ın ise 142,88 km metro inşa ettiğini açıkladı.

7 Ocak 2023 Cumartesi 10:38 - Güncelleme:
İBB'nin metro yalanı deşifre oldu! İşte gerçek rakamlar
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İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki propaganda hesabı bir skandala imza attı. İBB Haber Twitter hesabından "Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?" başlığıyla yayınlanan görselde, önceki İBB Başkanlarının ve İmamoğlu'nun yaptığı metrolar kilometre bazında gösterildi.

BÜYÜK YALAN

İBB Haber'in hazırladığı görselde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a 13,27 kilometre metro hattı kazandırdığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın 0,86 kilometre metro hattı inşa ettiği, İstanbul'un en çalışkan isimlerinden biri olan rahmetli eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ise 7,55 kilometre metro yaptığı iddia edildi.

İBB'nin propaganda hesabının yalan paylaşımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hemen cevap verdi.

Bakanlık resmi verilere göre hazırladığı görselde, 13,27 kilometre metro yaptığı iddia edilen İmamoğlu'nun aslında 7,24 kilometre metro yaptığını açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 0,86 değil 12 kilometre metro inşa ettiğini belirten bakanlık, Kadir Topbaş'ın ise 7,55 kilometre değil, tam 142,88 kilometre metro yaptığını duyurdu.

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