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Ekonomi

İBB'nin sonuç getirmeyen israfı! Yürümeyen merdivene 1 milyar TL

İstanbul'da toplu ulaşımda asansörler ve yürüyen merdivenlerde sık sık yaşanan arızlar vatandaşları mağdur ediyor. Bu duruma İBB Meclisi'nde tepki gösteren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, '1 milyar TL kaynağa rağmen çok sayıda arızayla karşı karşıyayız' ifadelerini kullanarak İBB'nin sonuç getirmeyen israfına dikkat çekti.

21 Kasım 2024 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
İBB'nin sonuç getirmeyen israfı! Yürümeyen merdivene 1 milyar TL
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Şehrin farklı noktalarında bulunan metro, tramvay, füniküler ve teleferik duraklarında meydana gelen arızlar nedeniyle hizmet dışı kalan yürüyen merdivenler İstanbullular için çileye dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kasım ayı toplantısının dördüncü oturumunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı gider bütçesinin 60 milyar 800 milyon lira, gelir bütçesinin ise 46 milyar 400 milyon lira olduğu açıklandı.

63 ASANSÖR HİZMET DIŞI

AK Parti Grubu adına İBB Meclisi'nde söz alan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin asansör ve yürüyen merdiven arızaları için çok büyük harcamalara gittiğini gündeme getirdi. Özdemir, "Maalesef büyük harcamalarla İstanbul'da yaklaşık 1 milyar TL bir kaynağı asansörlere ve yürüyen merdivenlere ayırdı. Böylesine büyük bir kaynağın karşılığında şu anda çok büyük sayılara ulaşan hem asansör hem de yürüyen merdiven arızasıyla karşı karşıyayız. 18 Kasım itibarıyla, 116 adet yürüyen merdiven, 63 de asansör hizmet vermiyor" dedi.

ARAÇ FİLOSU YENİLENMEDİ

İBB'de görevi CHP yönetimine devrettikten sonra otobüs yaşının 11'e kadar çıktığını anlatan Özdemir şöyle konuştu: "Biz göreve bıraktığımızda otobüs yaşı ortalama 5.8 idi. Şimdilerde, otobüsler milyon kilometrelere ulaşmış durumda. Bakım onarım giderleri ile ilgili artık yüzde 60'a varan bir oran söz konusu. Bu rakam yüzde 15'lerden bu noktaya geldi. 2013-2017-2018 yıllarında 2 bin 250 otobüsü biz filoya dâhil etmiştik. Bizim 1 yılda almış olduğumuz otobüs miktarını maalesef 5 yılda alınamadığını görüyoruz. Kaynaklar maalesef vatandaşların rahatı, konforu ve menfaatleri doğrultusunda kullanılamadı

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