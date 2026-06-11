IBM ve Halkbank, veri ve yapay zeka odaklı işbirliğini genişletti

IBM, Halkbank ile yürüttüğü işbirliğini veri yönetimi, yapay zeka, altyapı otomasyonu ve ana bankacılık sistemlerinin modernizasyonunu kapsayacak şekilde genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Halkbank, artan veri hacmini daha etkin yönetmek, operasyonel süreçlerini daha çevik hale getirmek ve regülasyonlara uyumunu güçlendirmek amacıyla teknoloji altyapısını daha ileri taşımayı hedefliyor.

Taraflar arasında genişletilen işbirliğiyle IBM Confluent'in sistemler arasında kesintisiz veri akışı sağlayarak müşteri işlemlerinde hız ve sürekliliği artırması, IBM HashiCorp çözümlerinin ise altyapı otomasyonu ve güvenlik süreçlerini güçlendirmesi planlanıyor.

IBM Z17 ile söz konusu yaklaşım, çekirdek bankacılık uygulamaları ve ana sistem altyapısının modernizasyonunu destekleyerek, kritik iş yüklerinde süreklilik ve yüksek performans sağlayacak. Bu kapsamda Halkbank'ın, kritik iş yüklerini IBM Z platformu üzerinde modernize etmesi ve AIOps ile veri odaklı yaklaşımlar sayesinde operasyonlarını daha öngörülebilir ve dayanıklı hale getirmesi amaçlanıyor.

Söz konusu dönüşümün, Halkbank'ın müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesine, hizmet güvenilirliğini artırmasına ve operasyonel verimliliğini güçlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

'DAHA ENTEGRE VE DAYANIKLI BİR TEKNOLOJİ MİMARİSİ OLUŞTURULMASINA KATKI SAĞLIYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, Halkbank ile olan işbirliklerini daha ileri taşımaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uygulama modernizasyonu, veri ve yapay zeka odağındaki yaklaşımlarını Confluent ve HashiCorp çözümleri ile IBM Z altyapılarıyla konumlandırarak, daha entegre ve dayanıklı bir teknoloji mimarisi oluşturulmasına katkı sağladıklarını aktaran Gürtuna, 'Bu işbirliği, bankanın veri ve yapay zeka odaklı kullanım alanlarını geliştirmesine güçlü bir zemin sunarken, aynı zamanda geleceğin iş modellerine hazırlanmasına destek oluyor. IBM olarak müşterilerimizin dönüşüm yolculuğunun her aşamasında güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir teknolojilerle yanlarında olmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Halkbank Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Atlıoğlu da yapay zeka alanında yapmış oldukları yatırımlarla teknolojik dönüşüm yoluculuğuna kararlı bir şekilde devam ettiklerini aktardı.

Atlıoğlu, söz konusu alanda sektörde güçlü bir konumla yer alma hedefiyle her konuyu detaylıca değerlendirdiklerine ve oluşabilecek fırsatları bankaları lehine bir kazanıma çevirme stratejisiyle ilerlediklerine değinerek, şunları kaydetti:

'IBM ile uzun yıllara dayanan işbirliğimiz de hedeflerimize önemli katkılar sunuyor. Bu işbirliği sayesinde ekosistemimize faydalı olacağına inandığımız uygulamaları bünyemize katabiliyoruz. Bu çerçevede ana bankacılık sistemimize yaptığımız Z17 yatırımı ile stratejik ortaklığımızı devam ettirerek, IBM'in global tecrübesini bankamıza transfer etmeye devam ediyoruz. Yapay zeka yatırımlarımızın ürün bacağında da bu global tecrübeyle gelen çözümlerin, bankamıza faydalı olacağını düşünüyoruz.'