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Ekonomi

İbn Haldun Üniversitesi 2. Avrupa üniversiteler arası Arapça münazara şampiyonasına ev sahipliği yaptı

İlki 2019 yılında Viyana'da yapılan Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası'nın (EUADC) ikincisi İbn Haldun Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Katar Münazara Merkezi ( Qatar Debate) ‘nin ortaklığıyla İstanbul'da düzenlendi. 14 Şubat'ta başlayan şampiyonanın karşılaşmaları İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleşti. 10 ülkeden 16 takım ve 80 öğrencinin yarıştığı şampiyonanın final karşılaşmasıysa Başakşehir Emin Saraç (BES) Kültür Merkezi'nde yapıldı. Liverpool Üniversitesi takımı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takımlarının karşı karşıya geldiği finalde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takımı birinciliği elde etti.

18 Şubat 2025 Salı 12:33 - Güncelleme:
İbn Haldun Üniversitesi 2. Avrupa üniversiteler arası Arapça münazara şampiyonasına ev sahipliği yaptı
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Karşılaşmanın ardından ödül törenine geçildi. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İbn Haldun Üniversitesi mütevelli heyeti başkan vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve Qatar Debate yöneticilerin de katıldı.

Birinci olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takımına ödülünü, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin ve özelikle İstanbul'un tarih boyunca Arapçanın öğretilmesinde öncü merkez konumunda olduğunu hatırlattı. İbn Haldun Üniversitesi'nin çok dilli bir eğitim politikası izlediğine dikkat çekti. "Biz İbn Haldun Üniversitesi olarak 20'nin üzerinde dilin eğitimini veriyoruz. Dolayısıyla çok dilliliğin yani zorlukların arttığı, insanlar, toplumlar, ülkeler arasındaki ilişkilerin karmaşıklaştığı dönemde, dil eğitiminin daha da önem kazandığına inanıyoruz. Biz İbn Haldun Üniversitesi olarak hem Arapçada hem İngilizcede hem de yabancılara Türkçe eğitiminde, Türkiye'nin en iyi merkezlerinden biri olma rolünü güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise münazara yarışmasının öğrencilere önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. "Öğrencilerimiz bu yarışmalarda bir yandan kendilerini özgün bir şekilde ifade etmeyi, argümantasyon yapmayı, kendi fikirlerini delilli bir şekilde sunabilmeyi geliştiriyorlar. Aynı zamanda da toplum önünde kendilerini iyi bir şekilde ifade etme alışkanlıklarını, yetkinliklerini geliştiriyorlar. Bu anlamda son derece önemli." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Takımların belirli konular üzerinde yapıcı tartışmalar yürüttüğü yarışmada Arapça münazara kültürünü yaygınlaştırmak, gençlerin eleştirel düşünme, ikna edici konuşma ve mantıklı argüman geliştirme becerilerini güçlendirmek hedefleniyor. Aynı zamanda, farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında kültürel değişimi teşvik etmeyi ve akademik tartışma ortamlarını geliştirmeyi de amaçlıyor.

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