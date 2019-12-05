İbrahim Bodur Ödülleri sahiplerini buldu
Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur adına yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü sahiplerini buldu.
Erken Aşama kategorisinin kazananı ‘Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi’, İleri Aşama kategorisinin kazananı ‘Toyi’, İş Birliği kategorisinin kazananı ise ‘Kodluyoruz’ oldu.
DESTEK OLUYORUZ
Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmayı; onların yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var” dedi. Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise, “Umuyoruz ki Kale Grubu’nun üstlendiği bu öncü rol diğer özel sektör kurumlarına da ilham verir. Herkesin fark yaratabileceği bir Türkiye için sektörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.