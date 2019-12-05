İbrahim Bodur Ödülleri sahiplerini buldu

Erken Aşama kategorisinin kazananı ‘Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi’, İleri Aşama kategorisinin kazananı ‘Toyi’, İş Birliği kategorisinin kazananı ise ‘Kodluyoruz’ oldu.

DESTEK OLUYORUZ

Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmayı; onların yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var” dedi. Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise, “Umuyoruz ki Kale Grubu’nun üstlendiği bu öncü rol diğer özel sektör kurumlarına da ilham verir. Herkesin fark yaratabileceği bir Türkiye için sektörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.