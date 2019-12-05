11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7524
  • 6,3793
  • 273.087
  • 107701
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İbrahim Bodur Ödülleri sahiplerini buldu

Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur adına yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü sahiplerini buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erken Aşama kategorisinin kazananı ‘Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi’, İleri Aşama kategorisinin kazananı ‘Toyi’, İş Birliği kategorisinin kazananı ise ‘Kodluyoruz’ oldu. 

DESTEK OLUYORUZ 

Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmayı; onların yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var” dedi. Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise,  “Umuyoruz ki Kale Grubu’nun üstlendiği bu öncü rol diğer özel sektör kurumlarına da ilham verir. Herkesin fark yaratabileceği bir Türkiye için sektörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. 

 

Ceren Özdemir´in katil zanlısı yakalandı, polisi de bıçakladı: İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçtiğiniz kahvelere dikkat! Korkutucu boyutlarda

İçtiğiniz kahvelere dikkat! Korkutucu boyutlarda

AB liderleri, Başkan Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek

AB liderleri, Başkan Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

Aslan kupaya mağlubiyet ile başladı

Aslan kupaya mağlubiyet ile başladı

Putin'e TürkAkım cevabı! 'Azimle çalışıyoruz'

Putin'e TürkAkım cevabı! 'Azimle çalışıyoruz'

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı
 

POPÜLER HABERLER

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA