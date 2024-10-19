TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, 9. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, AA muhabirin, Türkiye'nin bölgesinde ticaret ve fuarcılık bakımından en önemli ülke olduğunu anlattı.

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin ticaret ve fuarcılık bakımından çeşitli tedirginlikler yarattığını dile getiren Ersözlü, "Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki hareketlilik fuarcılığı etkiledi. Ama şuanda bizim coğrafyada fuarcılık büyüyor. Türkiye'nin dünya fuarcılığından aldığı pay artıyor. Batı fuarcılıkta düşme noktasında." dedi.

Avrupa'daki ülkelerin özellikle Almanya'nın resesyon içerisinde olması ile Schengen vize problemlerinin katlanarak devam ediyor olmasının fuarcılıkta ibrenin Türkiye'ye kaymasını sağladığını ifade eden Ersözlü, şöyle konuştu:

"Şu an Türkiye'de özellikle de İstanbul'da kendi konusunda dünyanın, Avrupa'nın 1-2 numaralı fuarları oluşmaya başladı. Bu önemli bir nokta. Bu vize problemlerinin sadece ülkemize değil diğer ülkelere de katı biçimde uygulanması batıdaki fuarların, özellikle Orta Avrupa'daki fuarların, Almanya'daki fuarların düşmesine neden oldu. Avrupa'daki fuara üçüncü dünya ülkelerinden diğer coğrafyadan iş insanlarının vize alamaması, gidememesi doğal olarak bizim fuarlarımıza iş insanlarının gelmesini sağladı. Bu da bizim fuarlarımızın hareketliliğini artırdı.

Önümüzdeki yıllarda da İstanbul, fuarcılıkta çok önemli bir hub olacak. Fuar alanlarının genişlemesi, büyümesi, batı standartlarını yakalayan teknik özelliklere sahip fuar merkezlerinin olması, fuarcılık alanında Batı ile olan mesafeyi kapatmamızı sağladı. Türkiye'de fuarcılık sektörü büyüyor. Türkiye'de fuar organizatör sayısı artıyor. Çok niş konularda Türkiye'de önemli fuarlar yapılmaya başlanması bütün bakışları, talepleri Türkiye'ye çevirdi. Fuarcılık ekseninde önümüzdeki dönemde daha da büyümemiz, Türkiye'deki ihracatçı sayısının da artmasını sağlayacak. Şuanda 160 binin üzerinde ihracatçı firma oluştu. Bunların oluşmasında fuarların yüzde 20 etkisinin olduğunu düşünüyoruz."

Fuarların bulunduğu kentlere katkılarından da söz eden Ersözlü, büyüme rakamları konusunda şunları kaydetti:

"2023'te yaklaşık yüzde 30'luk bir büyüme kaydedildi Türkiye genelinde. 2024 rakamları aralık ayı sonundaki fuarlar bittikten sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çıkaracağı fuar raporunda görülecek. Tüm olumsuzluklara rağmen dünyadaki ekonomik konjonktür, sadece Türkiye'nin değil etraftaki sıkıntılar, Avrupa Kıtası içindeki ülkelerin ekonomik sorunları, Rusya-Ukrayna çatışmasının hala devam ediyor olması, Orta Doğu'daki sıcak durumun nereye evirileceğinin belli olmaması, tüm belirsizliklere rağmen Türkiye şu anda tüm bu coğrafyanın içerisinde fuarcılık alanında Batı ile kıyasladığımızda büyümeyi sürdürüyor. Şu anki verilerle 2024 yılında yaklaşık yüzde 15-20 civarında büyümeyle kapatacak gözüküyor. 2025 yılının çalışmaları başladı. Biz 2025 yılının fuar takvimini açıkladık. Türkiye'de 2025 yılında 400'e yakın fuar düzenlenecek. 40'ın üzerinde farklı sektörde fuarlar hazırlanacak. Takvime yeni girecek fuarlarda olacaktır. Türkiye fuarcılıkta Batı standartlarının üzerinde hizmet kalitesi sunuyor. Fuarcılığı destekleyen turizm, konaklama, ikram endüstrisi, lojistik, güvenlik ve temizlik gibi bir çok alt kollarda da batı standartlarının üzerinde hizmet vermesi ibrenin Türkiye'ye doğru kaymasına yardımcı oluyor."

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