İç savaş sonrası bölgeyi terk etmişlerdi! Türkiye'yi örnek alıp dönüş yapabilirler

Oruç Reis'in petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacağı Somali seferi dünya basının ilgisini çekti.

Oruç Reis'in tarihi keşif yolculuğunu yakından takip eden ABD merkezli denizci dergisi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haberde, "Türkiye, bu yılın başlarında imzalanan petrol ve gaz iş birliği anlaşmasının ardından sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Somali'ye gönderdi. Bu, geminin 2017'de hizmete girmesinden bu yana ilk kıtalararası görevi ve Türkiye'nin keşif kabiliyetlerini önemli ölçüde genişletiyor" ifadeleri yer aldı.

Oruç Reis Araştırma Gemisini Somali'ye uğurlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verildi.

Oruç Reis'in Ekim ayının sonralarında Somali'ye ulaşmasının beklendiğini yazan ABD dergisi, "Sismik araştırmalar yedi ay sürecek ve toplanan veriler petrol ve gaz için potansiyel sondaj alanlarının belirlenmesine yardımcı olacak. Ayrıca, Oruç Reis'e iki Türk donanma firkateyni eşlik ediyor. Gerçekten de bu, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki etkisi ve varlığı için bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

ORUÇ REİS, İÇ SAVAŞ SONRASI BÖLGEYİ TERK EDEN KÜRESEL ŞİRKETLERİ ETKİLEYEBİLİR

Türkiye'nin enerji kaynaklarının çoğunun keşfedilmediği Somali'ye gitmesinin diğer uluslararası petrol ve gaz şirketlerinin de bölgeye ilgisinin artmasının beklendiği dile getirildi.

Chevron, Eni ve ExxonMobil'in 1950'li yılların başlarından itibaren Somali'de keşif çalışmaları yürüttüğü ancak 1991'de patlak veren iç savaş sonrası ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı anlatıldı.

Somali'nin 2022'de açık deniz petrol ve gaz lisanslamasıyla ilgili düzenlemeleri geçirdiğini yazan ABD dergisi, "Yasa ayrıca şirketler ve hükümet arasında bir gelir paylaşım çerçevesi içeriyordu. Türkiye, Somali petrol ve gaz geliştirmede zaten bir başlangıç noktasına sahip" yorumunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ORUÇ REİS'İ SOMALİ'YE UĞURLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Dolmabahçe'de düzenlenen törenle Somali'ye uğurladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On yıllardır çatışma, istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi, Oruç Reis'in (Sismik Araştırma Gemisi) keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmayla refahla huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah'ın izniyle müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



ORUÇ REİS, SOMALİ'DE BİR İLK YAPACAK



Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında buna özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.