İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İçişleri Bakanı Yerlikaya: ATO kurulduğu günden beri ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor
Ekonomi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: ATO kurulduğu günden beri ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Ticaret Odasının (ATO) kurulduğundan bu yana ülkenin kalkınmasına, ekonominin büyümesine büyük katkılar sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya: ATO kurulduğu günden beri ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor
ABONE OL

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'le yaşıt, 100 yıllık köklü geçmişe sahip ATO'nun Meclis Toplantısı'nda iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "ATO, kurulduğu ilk günden bu yana yılmadan, yorulmadan ülkemizin kalkınmasına, ekonomimizin büyümesine büyük katkılar sağladı, sağlamaya da devam ediyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran nezdinde odamızın kıymetli üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.