İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav tarihi ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ile ilgili başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarih ise bakanlık tarafından duyurusu yapıldı. İnternet aramalarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav ne zaman ve sınav soruları nasıl olacak? Sözlü sınav nasıl yapılacak? Memurluk için hak kazanan adaylar ne kadar alacak? soruların yanıtları ile ilgili bakanlıktan gelen son dakika açıklamaları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 1200 personel alacağını açıklamıştı. Başvurular 26 Şubat tarihinde sona erdi. Milyonlarca işsiz vatandaş internet üzerinden personel alımları başvuru sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyor. Adayların başvuruların ardından sözlü sınav ve atama yerleştirmeler ile ilgili süreç bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandı.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yapılan inceleme sonucunda gerekli başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuru belgeleri hiçbir suretle İl Valiliklerince teslim alınmayacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez teşkilatı ile 81 il valiliğine ilişkin unvan bazlı listeler 21 Mart 2019 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.” denildi.

SINAV GİRİŞ YERLERİ VE TARİHLERİ

Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli pozisyon unvanı için başvuruda bulunan adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde oluşturulan Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımızca ayrıca www.icisleri.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak giriş(sözlü) sınavları gerçekleştirilecektir.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Memur adaylarının işe başlamaları halinde alacağı brüt ücretler şu şekilde olacak;

Arşiv Uzmanı 2.650 TL

Mühendis 4.438 TL

Tekniker 3.348 TL

Şehir Plancısı 4.438 TL

Teknisyen 2.784 TL

Büro Personeli 2.650 TL

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.