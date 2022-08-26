İcralık borçlara devlet desteği başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz gibi ihtiyaçları dahilinde biriken borçlarına karşılık gelen icra ve haciz ödemeleri devlet tarafından karşılanacak. Peki İcralık borçlara devlet desteği nasıl alınır? İşte İcralık borçlara devlet desteği başvurusu hakkında merak edilenler...

İCRALIK BORÇLARA DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Yaklaşık 6 milyon vatandaşın yaşadığı İcralık borçlara devlet desteği gündemde yerini aldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların biriken elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları devlet tarafından üstlenilecek.

İcralık borçlara devlet desteği düzenlemesi kapsamında; Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi ana ihtiyaçlardan kaynaklanan borçlar silinecek. Bu düzenlemeyle birlikte vatandaşların 2 bin TL'ye kadar olan icra borçları sıfırlanacak.

İcralık borcu olan vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Vatandaşların borçlu bulunduğu firmalar, icraya verdikleri kişileri muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşülecek. Peki İcralık borçlara devlet desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar...

İCRALIK BORÇLARA DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliyet Bakanı Nureddin Nebati, yakın zaman içerisinde düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.

Düzenlemenin TBMM'den geçmesinin ardından yürürlüğe girecek ve icralık borçlara devlet desteği başvuruları kabul edilecek.