İDDMİB Başkan Adayı Ayşegül Çapan'dan Yönetim Kurulu Aday yorumu: Demir gibi kadro

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Adayı Ayşegül Çapan, yönetim kurulu üyesi adaylarını tanıtmak ve 2022-2026 dönemine ilişkin yol haritasını anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Mandarin Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Çapan, listesinde yer alan adayların her birinin sektörün önde gelen, deneyimli ve güçlü isimlerinden oluştuğuna dikkat çekerek, "Benim başkan adayı olmam sektörümüzün duayen ismi sektörün ağabeyi olarak tanımlanan Tahsin Öztiryaki'nin teşvikleri sayesinde oldu ve kendisi de yönetim kurulu aday listemizde de yer alarak bizleri onurlandırdı. TECRÜBEYLE YENİDEN sloganı ile yola çıktık. Arkadaşlarım sağ olsun bu süreçte sektörümüze de atıfta bulunarak benim için 'Demir gibi güçlü lider' dediler. Ben de bugün burada hazır bulunan tüm yönetim kurulu adaylarımız için onurla söylemek istiyorum ki; Demir gibi bir kadro ile geliyoruz" dedi. Sektörün ilk kadın başkanı olacağını belirten Çapan, yine bir ilk olarak yönetim kurulunda kendisi ile birlikte 5 kadın üyenin yer alacağını kaydetti.

"Yeni dönemi birlikte çalışarak, birlikte karar vererek, birlikte uygulayarak geçireceğiz. Bu nedenle kendimizi 'İhracat Dostluk Grubu' olarak tanımlıyoruz" diyen Çapan, "Sektörümüzün her paydaşı için şeffaf olacağız, daha önce de olduğu gibi her talebe, her soruya ve öneriye kulak vereceğiz. Yapacağımız her faaliyet her zamanki gibi hesap verilebilir ve üyelerimizin görüşlerine açık olacak" dedi.

"İDDMİB'İN PAYINI YÜZDE 10'A ÇIKARACAĞIZ"



Türkiye'nin 225,4 milyar dolarlık ihracatı içinde İDDMİB'in payının 12,5 milyar dolar olduğunu belirten Çapan, "Türkiye'nin ihracatından aldığımız yüzde 5,5'lik payı yüzde 10'a çıkarmaya kararlıyız. Bu amaçla marka ve katma değerli ürün ihracatı ile kilo başına gelirimizi artırmak her zaman öncelikli konumuz olmaya devam edecek" dedi.

İDDMİB'i holakratik yönetim yaklaşımı adı verilen; bir yönetim hiyerarşisine sahip olmak yerine, kendi kendini organize eden ekipler aracılığıyla yetki ve karar vermeyi dağıttığı kabul edilen, merkezi olmayan bir yönetim ve örgütsel yönetişim modeli ile yöneteceklerini belirten Çapan, "Böylece, sektörün ve tabanın sesi yönetime gelirken, yönetimin karar ve hedefleri de aynı şekilde sektöre ve tabana ulaşacak" dedi.

Alüminyum sektöründe 50 yıllık bir şirketin 20 yıldır yöneticiliğini yapan ikinci nesil bir sanayici olan Ayşegül Çapan, üç dönemdir de Tahsin Öztiryaki liderliğindeki yönetim kurulunda muhasip üye olarak yer alıyor. Çapan, kendi yönetim döneminde bu zamana kadar verdikleri hizmetleri daha da ileri taşımak için çalışacaklarını belirterek, projelerini açıkladı.

SEKTÖREL İHRACAT ÜSLERİ VE İDDMİB 2030 VİZYONU GELİYOR



Çapan projelerini hazırlarken üyeleri ile birebir görüşerek ortaya çıkan ihtiyaçları merkeze aldıklarını ve tüm projelerini bu ihtiyaçlara göre tasarladıklarını söyledi.

Endüstrinin yatırım yapmaya hazır ve yüzde 100 büyüme potansiyeli olduğunu belirten Çapan, "Sektörün en önemli sorunlarından biri yatırım için arsa bulunamaması. Katma değerli üretim için makine parkına ayrılacak kaynaklar ise tesis kurulumu için kullanılıyor. Biz arsa ve bina temini TOKİ tarafından sağlanan, içinde eğitim üniteleri ve laboratuvarların da yer aldığı sektörel kampüslerin kurulması için girişimlerimizi başlattık. Sadece ihracata yönelik yatırım yapılabilecek bu alanları ülkemize kazandıracağız" dedi.

Çapan, diğer projelerini "İDDMİB 2030 Eylem Planı ile sektörümüzün standart prensiplerini belirleyecek, ölçülebilir ve hesap verilebilir bir yol haritası sunacağız. İhracat yapmaya başlayan ya da ihracata başlamak isteyen firmalarımızın yanında olacağız. İDDMİB Akademi ile onlara yeni pazarlarla tanışmaları için yollar açacağız, ihracata yönelik personel desteğinden finansmana erişime A'dan Z'ye her konuda eğitim desteği sunacağız. Sürdürülebilirlik tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Sektörümüzün geri dönüşüm alanında öncülerden olmasını hedefliyor ve bu nedenle Sürdürülebilirlik Eylem Planı hazırlıyoruz. Kuracağımız İDDMİB FİNANS birimiyle her bir üyemizin finansmana erişim sorunlarını çözeceğiz. Kaynak sağlayıcılarla oluşturacağımız protokollerle üyelerimize özel imkânlar yaratacak, finansmanın doğru kullanımı için onları yönlendireceğiz. Kuracağımız İDDMİB TEDARİK ile tüm üyelerimizin hem yurtiçinden hem yurtdışından uygun hammadde temini için özel olarak çalışacağız. Yönetim kurulundan üyelerimizin uzman olduğu konuları en iyi şekilde aktararak liderlik edeceği, farklı sektörlerimizden üyelerimizi de katarak oluşturacağımız "Dönüşüm Grupları" sayesinde tüm sanayimizin spesifik başlıklardaki ihtiyaçlarına cevap verecek çözümleri üretecek, üyelerimizin yakın ve uzak gelecekte uyum sağlaması gereken konulara hazırlıklı olmalarını sağlayacağız" şeklinde özetledi.

Ayşegül Çapan liderliğindeki yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluşuyor:

Tahsin Öztiryaki (Öztiryakiler Mutfak), Hülya Gedik (Gedik Holding), Serdar Urfalılar (Urtim Kalıp İskele), Nilay Denizli (Altek Döküm), Murat Saraylı (Saray Döküm &Kleidco), Pelin Arslan (Arslan Alüminyum), Kenan Aracı (Çuhadaroğlu Alüminyum), Arzu Kantay (Sarbak Metal), Güçlü Kaplangı (Ind Endüstriyel/ Ndustrio), Mesut Öksüz (ÖksüzoğullarıZüccaciye), İsmail Hakkı Öksüz (Döktim Döküm), Murat Demir (Vorne Pencere Kapı Sistemleri) Serhat Servet Dövenci (Sertel Vida).

AYŞEGÜL ÇAPAN KİMDİR?

1973 yılında İstanbul'da doğan Ayşegül Çapan, A.Ü. İktisat Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Eğitiminin ardından aile şirketi Korumaz Kardeşler Alüminyum'da iş hayatına adım atan Çapan, firmanın tüm departmanlarında aktif yöneticilik yaptı. 20 yıldır firmanın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Çapan, aktif iş hayatının yanında çeşitli meslek örgütleri ve STK'larda da görevlerini sürdürüyor. Halen İDDMİB'in Yönetim Kurulu'nda muhasip üye olarak görev yapan Çapan, İSO Meclis üyeliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İstanbul İcra Kurulu üyeliği görevlerine de devam ediyor. TİM'in Kadın Konseyi'nin kurucularından olan Çapan, CEO Platformu'nun da kurucu üyesi. Çeşitli yardım kuruluşlarının faaliyetlerine aktif katılım gösteren Çapan, İngilizce biliyor. Çapan evli ve 1 çocuk annesi.