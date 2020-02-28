İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2543
  • EURO
    6,9092
  • ALTIN
    327.23
  • BIST100
    105164
Ekonomi

İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi

İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olmasının ardından Rus piyasasında düşüş yaşandı. Rus Rublesi, dolar karşısında değer kaybetti.

IHA28 Şubat 2020 Cuma11:39 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:39

İdlib’de rejimi güçlerinin saldırısında 33 Türk askerinin şehit olması, Rus ekonomisini de etkiledi. Rus ekonomisi dövizdeki yükseliş ve borsadaki düşüşle güne başladı. Dolar, Rus Rublesi karşısında Rusya Merkez Bankası verilerine göre yüzde 1,6 oranında yükselerek 67.075 ruble oldu. Euro ise yüzde 0,70 oranında yükselerek 78 ruble seviyesine ulaştı. Moskova Borsası ise sabah saatlerinden itibaren yüzde 3,77 oranında düşüş yaşayarak güne başladı. Rus ekonomistler İdlib’de yaşanan olaylar ile ilgili piyasaların pozitif beklenti içerisinde olmadığını, bu nedenle dövizdeki artış ve borsadaki düşüşün sürebileceğine vurgu yaptı.

Öte yandan dolar, en son geçtiğimiz Eylül ayında 67 ruble seviyesini geçmişti.

Müslümanları vahşice katlediyorlar, camileri yakıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor
Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor
TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor

TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.