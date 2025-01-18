İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Sarıyer Ayazağa'da tescil dışı yeşil alanın İETT garajı alanına dönüştürülmesine ilişkin madde tartışıldı.

İBB Meclisi ocak ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan 7222 ada 20 parselin batısında yer alan, yeşil alan ve yol olarak kullanılan bin 800 metrekarelik tescil dışı alana ilişkin imar plan değişikliği itirazıyla ilgili madde de görüşüldü.

Değişikliğe karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi itirazda bulunurken, komisyon raporunda, daha önce park alanı olarak planlarda yer alan arazinin 20 Mayıs 2024'te yapılan Nazım İmar Planı değişikliğiyle "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlandığı yer aldı.

Raporda, Şehir Plancıları Odasının itirazına ilişkin, yeşil dokunun korunması, herhangi bir alanda yeşil alan ihtiyacını karşılayacak yeni bir donatı alanının önerilmemiş olması yönünde görüşlere yer verildi.

Gündem maddesi meclisteki oylama öncesi de tartışıldı.

- AYKIRI TEKLİF VERİLDİ

AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, 2016 planlarında yeşil alan olan bir yerin bugün plan tadilatı ile belediye hizmet alanı ilan edildiğini belirtti.

Ayazağa'nın, yoğun yapılaşmanın olduğu bir mahalle olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Burada iki yeşil alan var. Bir tanesi Nilüfer Gökay Ortaokulu'nun bahçesi, diğeri de peron dediğimiz yerin yanındaki üzeri ağaçlarla dolu olan alan. Bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları da hala başlamış değil. Bir deprem anında buralar halkın deprem toplanma alanlarıdır. Orada Büyükşehir'in başka parselleri var. O yüzden vatandaşın yeşil alanını dönüştürmeyelim." şeklinde konuştu.

Kadıoğlu, komisyonun kararını gözden geçirip dosyayı iade etmesini talep ederek, aykırı teklif verdi.

AK Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi Abdülnaser Şimşek, İETT'nin araziye göz koyduğunu dile getirdi.

İETT'nin Ayazağa'daki garajının satılmasını hatırlatan Şimşek, "Tescil dışı denilen alan kamu malıdır. İBB mülkü değildir. Kamu malı bu şekilde belediye hizmet alanı haline getirilemez. Yani burayı imara açıyoruz." dedi.

İmar Komisyonu Başkanı Sedat Özkan ise İETT'nin talebiyle araziyi garaj alanı olarak kamu hizmeti için kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti'nin verdiği aykırı teklif reddedilirken, rapor komisyondan geldiği gibi oy çokluğuyla kabul edildi.

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