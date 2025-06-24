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Ekonomi

İflas bayrağını çektiler! İBB arsaları da buharlaştırıyor

Milyonlarca liralık kamu kaynağının suç örgütüne aktarıldığı iddiasıyla iddiasiyl? yolsuzluk operasyonu düzenlenen İBB yönetimi, kaynak bulmak için arsa satışlarını sürdürüyor. Kazlıçeşme'de 6 bin 90 metrekarelik yeşil alan ile Kağıthane'de ticaret imarlı 5 bin 453 metrekare arsa ve Eyüpsultan'da 4 bin 288 metrekare arsa encümen kararıyla satışa çıkarıldı.

Akşam Gazetesi24 Haziran 2025 Salı 08:55 - Güncelleme:
İflas bayrağını çektiler! İBB arsaları da buharlaştırıyor
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AB fonundan metro hattı için aldığı 60 milyon euro'yu buhar eden CHP'li İBB yönetimi, encümen kararıyla 3 arsayı toplam 2 milyar 120 bin TL'ye satışa çıkardı.

Milyonlarca liralık kamu kaynağının suç örgütüne aktarıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaynak bulmak için arsa satmaya başladı. İstanbul'daki 3 değer li arsanın encümen kararıyla satışa çıkarıldığı öğrenildi.

İHALE 8 TEMMUZ'DA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İhale usulüyle 8 Temmuz 2025 günü satılacak arsalar arasında liste başında Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'nun yanında bulunan 3355 ada, 1 parseldeki 6 bin 90 metrekarelik yeşil alan yer alıyor. İmar planlarında 'turizm ve ticaret alanı' olarak geçen arsa 1 milyar 153 milyon 296 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İBB yine 8 Temmuz'da ihalesi yapılmak üzere 2 ayrı arsayı daha satışa çıkardı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde ticaret imarlı 7693 ada, 17 parselde bulunan 5 bin 453 metrekare büyüklüğündeki arsa 610 milyon 826 bin TL muhammen bedelle satışa çıktı. İBB'nin satışa çıkardığı bir diğer arsa ise Eyüpsultan'da yer alıyor. Alibeyköy 763 ada, 5 parselde yer alan 4 bin 288 metrekare büyüklüğündeki arsa için de 356 milyon 5 bin TL bedel belirlendi. Arsanın durumu kayıtlarda ticaret alanı ve işgalli taşınmaz olarak geçiyor.

KAZLIÇEŞME'DE MARMARAY'A KOMŞU 6 DÖNÜM

Satış listesinde Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'nun yanındaki 6 dönümlük dev 'turizm ve ticaret' imarlı arsa da var.

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