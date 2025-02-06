Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş tespit edilen marka ve işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yeni yayınladığı listede hamburger etinden lahmacuna, kekikten pul bibere ve baklavaya kadar birçok ürün bulunuyor.

Adana'da faaliyet gösteren 'En Tatlı Börek' isimli işletmenin fıstıklı baklava adıyla sattığı ürünün içinden ay çekirdeği çıktı.

Ebrar Et ve Et Ürünleri'nin 'Yavuzoğlu' markalı ısıl işlem görmüş tavuk sucuğunda tavuk başı bulundu.

Yeni açıklanan ifşalarda dana hamburgerde (kalp) sakatat tespit edilirken, bir firmanın pul biberinde boya kullanması dikkat çekti. Birden fazla firmanın ise zeytinyağı ürününe tohum yağlarını karıştırdığı görüldü. Bazı şirketlerin beyaz peynirlerindeki yağ ürünü düşük bulunurken, iki üreticinin kekiğinde yabancı madde tespit edildi.

Ankara'daki birçok restoranda dana eti olması gereken hamburger ve kıymalı pide gibi ürünlerde kanatlı etine rastlandı.