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Ekonomi

İGA CEO'su Bilgen yapımı süren Genel Havacılık Terminali'nin özelliklerini açıkladı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, yapımı devam eden Genel Havacılık Terminali'nin özelliklerini duyurdu.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 14:39 - Güncelleme:
İGA CEO'su Bilgen yapımı süren Genel Havacılık Terminali'nin özelliklerini açıkladı
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Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel havacılığa ve ticari uçaklara hizmet verecek yeni CIP terminaliyle havalimanı deneyimini konforla yeniden tanımladıklarını belirtti.

Toplam 35 milyon avro yatırımla yıl sonunda hizmete alınması planlanan terminale ilişkin bilgiler veren Bilgen, "Toplam 5 bin metrekare alan, seçkin markalara ait mağazalar, yeme içme alanları, çocuk oyun alanları, çalışma alanları ve daha fazlası, VIP transfer hizmeti, özel suitler ve lounge alanları, 40 bin metrekare alanda hizmet verecek hangarlar. Terminalden uçağa kadar kesintisiz sunacağımız üstün kaliteli hizmetlerimizle eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Açılış için geri sayım devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bilgen, yapımı süren terminalden fotoğraflar da paylaştı.

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