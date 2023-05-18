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Ekonomi

İGA İstanbul Havalimanı'nın ''Yatırımın Sosyal Getirisi'' raporu yayınladı

İGA İstanbul Havalimanı, sosyal yatırım programı kapsamında gerçekleştirdiği projelerin etkisini ölçümlediği 'Yatırımın Sosyal Getirisi' (Social Return on Investment- SROI) raporunu yayınladı.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
İGA İstanbul Havalimanı'nın ''Yatırımın Sosyal Getirisi'' raporu yayınladı
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, finansal muhasebe ile sosyal muhasebenin birleştiği noktada hesap verebilirliğin sosyal etki ölçümlemesini de kaçınılmaz kıldığı gerçeğinden hareket eden İGA İstanbul Havalimanı, SROI raporunun sonuçlarını açıkladı.

İGA İstanbul Havalimanı SROI kapsamında, havalimanı çevresindeki dokuz komşu mahallenin sosyoekonomik açıdan kalkınmasını destekliyor ve aynı zamanda ileri ve geri dönüşüm faaliyetleri ile çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor.

Brika Sürdürülebilirlik ve Etkiyap işbirliğinde 2022 yılında hazırlanan SROI raporunda, İGA tarafından hayata geçirilen Sosyal Yatırım Programı kapsamındaki her 1 TL'lik yatırımın, 5,6 TL değerinde sosyal etki yarattığı ortaya konuldu. Bu noktada paydaşların gözünde en yüksek değer yaratan kazanımlar ise öz güven artışı, duygusal esenlik ve sosyal çevre edinme olarak ön plana çıktı.

Rapor, uygulanan projeler ve paydaş diyaloğu yoluyla gerçekleştirilen sosyal değişimi de detaylandırıyor. İGA, Sosyal Yatırım Programı kapsamında farklı paydaş kesimlerine yönelik olarak tasarladığı etkinlikler ile havalimanı çevresindeki yerleşimlerin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Programın hedeflediği çevre halkı, yerel kadınlar ve yerel genç nüfus olmak üzere iki ayrı kategoride ele alınıyor.

İGA, 2017-2021'de programın iki odak noktası olan "bölgesel gelişim ile ileri dönüşüm" ve "geri dönüşüm" kapsamında, Sosyal Yatırım Programı'nın dört ana aktivitesi ile bir alt aktivitesini hayata geçirdi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın SROI Raporu, Türkiye'de Social Value International (SVI) tarafından doğrulanmış yalnızca sekiz analizden biri ve özel sektör adına yapılmış en kapsamlı etki ölçümlemelerinden olması itibarıyla önem taşıyor.

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