İGA ve Sichuan Havayolları arasında imzalar atıldı: Hedef 1 milyon Çinli turist

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Sichuan Havayolları ve Sichuan Eyalet Yönetimi Havalimanları yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen iş birliği imza töreni İstanbul Havalimanı'nda düzenlendi. 2020 yılında 'Çin Dostu Havalimanı' sertifikasını almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, dünyada 'Çin Dostu Havalimanı' projesini kapsamlı bir şekilde uygulayan da ilk havalimanı unvanın elinde bulunduruyor.

2023 YILINDA 220 BİN TURİST GELDİ

Törende bir konuşma yapan Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "Sichuan Eyaleti ile Türkiye arasındaki turizmin gelişimi, karşılıklı artan ticaretimiz ve bunların bir sonucu olarak artan uçuşlarımızı, Türkiye adına son derece önemli ve kıymetli buluyoruz. 2023 yılında, ülkemize yaklaşık 220 bin Çinli turist havalimanımızdan giriş yaptı. Hedefimiz, Çin'den Türkiye'ye gelen yolcu sayısını artırmaya devam etmek. Önümüzdeki yıllar içinde Türkiye'ye Çin'den gelen turist sayısını 1 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.