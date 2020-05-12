12 Mayıs 2020 Salı 08:43 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 08:43

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ hakkında başlattığı soruşturma sürüyor. İGDAŞ'ın yüksek orandaki fatura kestiği resmi olarak da belgelendi. Sabah'ın haberine göre, Avukat Yavuz Pirim, kurumun resmi internet sitesinde kullanılan doğal gaz hacmi metreküpünün, kendisine gönderilen faturadaki metreküple farklı olduğunu açıkladı.

Yavuz Pirim; nisan ayına ait İGDAŞ faturasında kullanım metreküp hacminin 208, fatura bedelinin ise 400 lira 14 kuruş olduğunu belirterek, "Ancak yine İGDAŞ'ın resmi internet sitesinde tarafımızca kullanılan doğal gaz hacmi 93 metreküp olarak görülmekte. Yani fatura edilmesi gereken 93 metreküp gaz kullanımı, fahiş şekilde fazla gösterilerek 208 metreküp olarak tarafımıza fatura edilmiştir" dedi.

İGDAŞ'IN RESMİ VERİLERİ

Avukat Yavuz Pirim; söz konusu grafiğin kendi evine ait olduğunu, aboneliğin eşi adına bulunduğunu ve İGDAŞ'ın resmi internet sitesi verilerini kapsadığını açıkladı. Pirim; "Son 12 aylık m3 tüketim indeksi eşime ait aboneliğe ilişkin olup, tarafıma gönderilen faturalarda ise tüketim miktarı m3 değerleri grafikten görüldüğü gibi fahiş yüksek ve açıklanamayan bir fark mevcuttur. Aylık bazda tarafıma yansıtılan faturalardaki değerlerini de paylaşacağım. Grafik ile fatura arasındaki farklar açıkça görülecektir" dedi.

HAKSIZ TAHSİLAT YAPILDI

Yavuz Pirim, 4 aylık faturaların CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu aylara ait olduğunu, bunlardan sadece bir faturayı detaylı olarak açıkladığını söyledi. Pirim, İBB Başkanı ve İGDAŞ yetkililerinin doğal gaza zam yapmayacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Zam yapılmadı! EPDK'nın yönetmelikleri ve açıklamaları doğrultusunda faturaların en fazla 35 günlük olması yasal bir zorunluluk olup yine İGDAŞ bu zorunluluğa uymayarak 35 günü aşan neredeyse 2 aya varan fatura göndermiştir. Tüm bunlar bir bütün olarak tarafıma haksız kesilen ve tarafımdan haksızca tahsil edilen faturalardır" ifadelerini kullandı.

"DAVA AÇACAĞIM"

Avukat Yavuz Pirim, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuracağını, devamında ise Tüketici Mahkemesi'nde İBB ve İGDAŞ aleyhinde dava açacağını söyledi. Pirim, söz konusu başvurusunun ardından gerçek tüketim ve faturaların gerçeği yansıtmaması nedeniyle İGDAŞ görevlileri hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına müracaat edeceğini kaydetti. Pirim; "Bizim gibi faturasından ve yapılan işlemlerden şüphelenen tüm vatandaşları İGDAŞ'ın resmi sitesinden gerekli incelemeyi yapmaya ve tutarsızlık ile karşılaşmaları halinde ise aynı yasal yollara başvurmaya davet ediyorum" dedi.