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Ekonomi

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan barışın tarafındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 'Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır' dedi.

HABER MERKEZİ5 Mart 2025 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan barışın tarafındadır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Sayın İlhan Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve kıymetli heyetine "Hoş geldiniz" diyorum. Karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz, mühendis kardeşlerimiz var. Konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz.

Kardeşlik ilişkilerimizde her alanda önemli mesafeler alıyoruz. Şüphesiz bu işbirlikleri arasında enerji sektörü başta yer alıyor.

Azerbaycan ile tam bir uyum içindeyiz. Bu hat özellikle Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacını asgari 30 yıl boyunca sağlayacaktır.

"Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz"

"Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır"

"(Türkiye-Azerbaycan) Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız"

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