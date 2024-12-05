Venezuela, Türkiye ile ticari ve stratejik ilişkilerini geliştirmek istiyor.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, 26-29 Kasım tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

MÜSİAD'ın Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılan Venezuela Dış Ticaret ve Yatırım Teşvikinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Johann Alvarez ve Venezuela İhracatı Teşvik Ajansı Başkanı Daniella Cabello, AA muhabirine Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kakao çekirdeği, kahve ve deniz ürünleri gibi Venezuela ürünlerinin Türkiye pazarında tanıtılması için 40'tan fazla kişiden oluşan bir heyetle fuara katıldıklarını ifade eden Venezuela İhracatı Teşvik Ajansı Başkanı Cabello, Türkiye ile ticari ilişkileri artırmayı planladıklarını söyledi.

Cabello, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta eylülde düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarına işaret ederek iki ülkeye de ürettiği ürünleri farklı pazarlara sunma şansı veren bu ticaret fuarlarının devam etmesi için çalışacaklarını belirtti.

Venezuela'nın petrol bakımından zengin bir ülke olmasını, ekonomik bir güç olarak değerlendiren Daniella Cabello, "Türkiye pazarına petrol dışında sunabileceğimiz yüksek kalitede birçok ürünümüz olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

ALVAREZ: TÜRKİYE ASKERİ ALANDA BİR GÜÇ

Venezuela Dış Ticaret ve Yatırım Teşvikinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Alvarez de ülkesinin ticaret ve ekonomi alanında üç büyük anlaşmaya sahip olduğu tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek "Bugün, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolarla tarihi bir zirveye ulaşmış durumda ve bir sonraki aşamada bu hacmi 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında yalnızca ticarette değil, aynı zamanda yatırımlarda da ilerleme sağlandığını belirten Alvarez, "Venezuela, enerji alanındaki iş birliğini Türkiye hükümetinin istediği ölçüde geliştirmeye tamamen hazırdır." diye konuştu.

Alvarez, Venezuela'nın partner ülkelerle yalnızca ticaret alanında değil, aynı zamanda ulusal güvenlik, egemenliğin savunulması ve toprak bütünlüğü gibi konularda da iş birliği yaptığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Alvarez, Türkiye'nin, Venezuela için yalnızca önemli ticaret ortaklarından biri değil, aynı zamanda en önemli uluslararası partnerlerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin askeri alanda da bir "güç" olduğunu belirten Alvarez, "İnsansız hava aracı teknolojisinin geliştirilmesi ve bu alandaki iş birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşmak için önemli bir araç ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat teşkil etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Alvarez, bu alanda da ilerleme kaydedilmesini diledi.

- ABD YAPTIRIMLARI

Alvarez, ABD'nin 28 Temmuz'da Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinde muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez'i seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamasını, ABD'nin "saldırgan" politikalarının bir uzantısı olarak tanımladı.

Bunun ABD'nin Venezuela'ya karşı ilk hamlesi olmadığını belirten Alvarez, ABD'nin daha önce de "geçici bir başkan" tanıdığını ancak bu kişinin hiçbir zaman yönetim yetkisini kullanamadığını vurguladı.

Alvarez, Venezuela'nın egemenliğini koruma ve bağımsız kalma kararlılığını sürdürdüğü sürece Beyaz Saray'da kim olduğu fark etmeksizin aynı ekonomik, diplomatik, siyasi ve sosyal zorluklarla karşılaşacaklarını ifade etti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkenin refahının Beyaz Saray'ın dış politikasına bağlı olmaması için çalıştığını kaydeden Alvarez, "Maduro, Venezuela ekonomisini çeşitlendirmek, petrol bağımlılığını azaltmak, daha geniş bir ihracat sepeti oluşturmak ve daha güçlü bir iç ekonomi inşa etmek için reformlar uygulamaktadır. Aynı zamanda Venezuela halkının sosyal haklarını garanti altına almayı ve uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi hedeflemektedir." diye konuştu.

Alvarez, Venezuela'nın tüm müdahalelere rağmen ilerlemeye devam ettiğine dikkati çekerek "2024 yılı, ekonomimizde yüzde 100 büyüme hedefiyle kapanmak üzere ve 2025 için büyüme tahminleri daha da olumlu. Yaptırımlar olsun ya da olmasın, Venezuela halkı egemenliği için mücadele etmeye ve zafer kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın karşılıklı kazanç esasına dayalı iş birliği arayışındaki ülkelerle ortaklıklarını güçlendirecek ve yağmacılık, sömürü veya kölelik içeren ilişki modellerine karşı duracağını söyleyen Alvarez, Venezuela'nın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.