İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

İHA pilotu olmak isteyenlerde rekor artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana İHA pilotu olmak için başvuranların sayısının geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 236 arttığını bildirdi.

İHA21 Mart 2026 Cumartesi 11:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İHA pilot lisans başvurusunda bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde başvurulardaki artışa dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk üç ayına göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." diye konuştu.

"YILIN BAŞINDAN BU YANA BİN 91 YENİ İHA'YI KAYIT ALTINA ALDIK"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana bin 91 yeni İHA'yı kayıt altına aldık." ifadelerini kullandı.

"LİSANSLI İHA PİLOTU SAYISI 1 MİLYON 655 BİN 918'E ULAŞTI"

Uraloğlu, 17 Mart 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sisteminde kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısının 77 bin 616 olduğunu dile getirerek "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

  • Uraloğlu
  • İHA pilotu
  • Başvuru artışı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.