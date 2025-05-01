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Ekonomi

İHA uçurumunu Türkiye ittifakıyla kapatacaklar! Cossiga: Onları görmezden gelmek dar görüşlülük olur

Avrupa'nın İHA sektöründe çok geride kaldığını kaydeden İtalyan Havacılık, Savunma ve Güvenlik Şirketleri Federasyonu Başkanı Cossiga, 'Bu boşluk akıllı ittifaklarla doldurulabilir ve Leonardo ile Baykar arasındaki anlaşma tam da bu mantıktan doğmuştur' dedi. Cossiga ayrıca Avrupalı ülkelerin Türkiye'ye yönelik tutumuna tepki göstererek Türkiye gibi bir oyuncuyu sadece iç politika veya imaj kaygısıyla görmezden gelmek dar görüşlülük olur' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi1 Mayıs 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
İHA uçurumunu Türkiye ittifakıyla kapatacaklar! Cossiga: Onları görmezden gelmek dar görüşlülük olur
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Türkiye ile İtalya arasından imzalanan anlaşmalara ilişkin İtalyan Havacılık, Savunma ve Güvenlik Şirketleri Federasyonu (Aiad) Başkanı Giuseppe Cossiga, önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, İTALYA İÇİN DOĞAL VE STRATEJİK BİR ORTAKTIR"

İtalya ve Türkiye arasında savunma sanayi alanında uzun yıllardır devam eden sağlam ve konsolide bir ilişkinin bulunduğunu dile getiren Cossiga, "Ülkelerimiz geçmişte de yoğun işbirliği yaptı ve bu işbirliğini giderek daha da artırarak sürdürüyor. Baykar gibi Türk sanayicileri hızla büyüyor ve Piaggio gibi İtalyan şirketlerini satın almanın yanı sıra mühimmat tedarik zincirine de yatırım yapıyor. Bu bağlamda Türkiye, NATO ve Akdeniz'de önemli bir aktör olup İtalya için doğal ve stratejik bir ortaktır. Ayrıca Ankara, diğer daha katı Avrupa ortaklarının aksine İtalya'ya daha açık bir gözle bakıyor" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELMEK DAR GÖRÜŞLÜLÜK OLUR"

Almanya, Fransa başta olmak üzere bir kaç Avrupalı ülkenin Türkiye'ye yönelik tutumunu eleştiren Cossiga, "Özellikle İtalya gibi Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler için Türkiye ile güçlü ilişkiler kurmak büyük önem taşıyor. Türkiye gibi bir oyuncuyu sadece iç politika veya imaj kaygısıyla görmezden gelmek dar görüşlülük olur" ifadelerini kullandı.

AVRUPA İHA SEKTÖRÜNDE ÇOK GERİDE KALDI

Avrupa'nın insansız hava araçlarından küçük FPV keşif İHA'larına, uzaktan kumandalı büyük uçaklara kadar tüm İHA sektöründe çok geride kaldığını kaydeden Cossiga, "Bu boşluk sadece sıfırdan teknoloji geliştirerek değil, aynı zamanda akıllı ittifaklarla da doldurulabilir ve Leonardo ile Baykar arasındaki anlaşma tam da bu mantıktan doğmuştur" dedi.

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