İHA ve dronlara otoban geliyor

İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçmek için takip ve trafik yönetim sistemi geliyor. Sistemle bu hava araçlarının belirlenen güzergahların dışına çıkması engellenecek. Koordinatlar yaşam alanları ve hassas bölgeler dikkate alınarak belirlenecek.

Hava trafiğine son yıllarda katılan amatör İHA ve dronlar şehir içi ile şehirler arası uçuşlarını gökyüzünde belirlenecek özel güzergahlarda yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeni sivil havacılık modelleri üzerinde çalışmalar yapıyor. Yeni Türkiye yüzyılının inşasında atılacak adımlar kapsamında İHA ve dronlara ilişkin 'takip ve trafik yönetim sistemini' şekillendiriliyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, çalışmada sadece İHA ve dronlara ait şehir içi ve şehirler arası uçuşlar için belirlenen koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak otoyollar oluşturulacak.

ÇEVRE DOSTU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeni sistem erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital olacak. Bu çerçevede İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonu sağlanacak.

GÜVENLİ GÜZERGAHLAR BELİRLENECEK

İnsanlı havacılık için hava trafiği ve hava sahasının emniyeti sağlanırken hayata geçecek sistem ile birlikte insansız havacılık için de emniyetin sağlanması hedeflenecek. Takip ve trafik sisteminde uçuşları uygulama üzerinden operatörler sağlayacak. Oluşturulacak sistemde İHA'lar belirli bir koordinat üzerinden gidecek. Şehir içinde ve şehirler arası dron uçuşlarında hava aracı için ve çevre için güvenli güzergahlar belirlenecek. Belirlenen güzergahlar dışında dronların uçuşuna izin verilmeyecek. Koordinatlar yaşam alanları ve hassas bölgeler dikkate alınarak belirlenecek. Güzergahlar üzerinden hava araçlarının batarya bitmesi, kanadının kopması, kamerasının bozulması durumunda yollar üzerinde tamir istasyonları bulunacak.

HER UÇUŞA KAYIT

Dronların sistem kayıt bilgileri, konum, irtifa, hız bilgileri, pilot kimlik ve konum bilgileri canlı olarak havacılık kontrol birimine iletilecek ve kayıt edilecek. Sistemle birlikte İHA'ların takibi, trafik yönetimi ve uçuş izinleri dijital ortamda hızlı, kolay ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilerek risklerin ve ihlallerin önüne geçilecek. İHA operatörlerinin pilot ve İHA kayıtları da tek bir sistemin uygulaması üzerinden verimli bir şekilde gerçekleştirilecek. Sistemin hayata geçmesi ile birlikte her uçuşun verileri kayıt edilecek, verilerden elde edilen analizlerle uçuş faaliyetinde uygunsuzluk durumunda tespiti de erkenden görülecek.

TALEP UYGULAMA ÜZERİNDEN YAPILACAK



Aynı zamanda operatörler mobil uygulama üzerinden izin talebinde bulunacak ve hava sahası bilgilerini görecek. Oluşturulacak ara yüz üzerinden sisteme girecek operatör onay verilmesi durumunda uçuş izni için uzun süren zaman dilimi saniyeler içinde tamamlamış olacak.