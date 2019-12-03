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İhracat artış hızında dünya 5’incisi olduk

Kasım ayında Türkiye, 16 milyar dolar ihracat ve 18 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “DTÖ’nün 50 ülke için açıkladığı 9 aylık verilerine göre, ihracat artışında dünyada 5’inci sıradayız” dedi. 

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat ve ithalat rakamlarını İstanbul’da açıkladı. Türkiye ekonomisi kasım ayında 16.21 milyar dolarlık ihracat, 18.17 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Bu veriler ışığında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 1.14 düşüş; ithalatta ise 11.44 artış yaşandı. Kasımda dış ticaret açığı ise yaklaşık 1.95 milyar dolar oldu. Düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “DTÖ’nün 9 aylık verilerine göre, toplam ihracat değişimine bakıldığında, verisi açıklanan ülkelerden 50’sinin ihracatının 9 aylık dönemde düştüğünü görüyoruz. Bu 50 ülkenin düşüş ortalaması yüzde 2,6. Bizim de 9 aylık ihracat artışımız yüzde 2.56. Ülkeler sıralamasına baktığımızda, artış oranı bazında ihracatta 7. sıradayız. Ancak dolar olarak, mutlak değer olarak baktığımızda ihracat artışında 5. sıradayız. Bu rakamlarla yetinmiyoruz. Hedeflerimiz sizlerle birlikte çok daha yüksek... Ancak küresel ticaretin içinde bulunduğu koşulları dikkate alırsak oldukça iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi. 

GELECEK DAHA İYİ 

Ticaret Bakanı Pekcan, üçüncü çeyrek büyüme rakamını anımsatarak, yüzde 0.9’la artık pozitife geçildiğini, yılsonunda çok daha iyi rakamlar görüleceğini dile getirdi. Bu rakamların geleceğe daha umutla bakılmasına sebep olduğunu belirten Pekcan, kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Kasım ayında ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 11 ayda yakaladığımız 4’üncü en yüksek aylık ihracat rakamı. Böylelikle ihracatımız, ilk 11 ayda geçen senenin 11 ayına göre, yüzde 1.77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşmıştır. 12 aylık ihracatımız da 179 milyar 860 milyon dolara ulaştı” diye konuştu. Pekcan ayrıca, küresel ticarette yaşanan savaşa değinerek, IMF’nin, ABD-Çin eksenli gelişen ticaret savaşının 2020’de dünya ekonomisine maliyetinin 700 milyar dolar olacağını öngördüğünü söyledi. Küresel ekonomik görünüme dair uluslararası kuruluşlarca yapılan tahminlerin sürekli aşağı yönlü revize edildiğini belirten Pekcan, küresel ekonomiye dair büyümenin yüzde 3.9’dan yüzde 3’e düşürüldüğünü, 2020’de ise yüzde 3.4 büyüme beklendiğini kaydetti. 

EXPORT AKADEMİ HAYATA GEÇTİ 

İhracat potansiyeli taşıyan ve işini uluslararası pazarlarda büyütmek isteyen girişimcilerin, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri amacıyla Export Akademi programı hayata geçirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen ‘Export Akademi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne katıldı. 

Bakan  Pekcan, kadın ve genç girişimcilere önem verdiklerini belirtti. Bakan Pekcan bu kapsamada yapılan çalışmalara değindi.  Törene Bakan Pekcan’ın yanı sıra TİM Başkanı İsmail Gülle ve sektör temsilcileri katıldı.

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