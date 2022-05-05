Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş, açıklamasında şunları kaydetti;

Geride bıraktığımız nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.

Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar Dolara yükselmiştir. Nisan ayı ithalatımız ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir.

2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğal gaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır.

Devam etmekte olan savaş, bu bağlamda artan gerginlik ve Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını kalıcı biçimde azaltma çabalarına Rusya'nın verdiği karşılık, enerji emtialarında yüksek fiyatların kalıcılığı ve fiyat dalgalanması riskini gündemden düşürmemektedir.

Dolayısıyla ithalatımızdaki artışın dünya enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklandığının bir kez daha altını çizmek istiyorum.