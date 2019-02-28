İhracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar oldu TÜİK'e göre, ihracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.